Raport: Kierowcy, kurierzy i dostawcy przekonani o mocnej pozycji na rynku pracy

Pracownicy fizyczni to jedna z najbardziej aktywnych rekrutacyjnie grup zawodowych na rynku pracy. Jednocześnie jednym z kluczowych atutów ofert zatrudnienia jest dla nich bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia – wynika z najnowszego raportu Pracuj.pl „Kariera okiem fachowca”.

Sytuacja 4 na 10 fachowców uległa pogorszeniu w obliczu COVID-19, a 47% fachowców szuka aktywnie nowych ofert zatrudnienia



Top 3 atuty ofert pracy: wynagrodzenie, bezpieczeństwo i łatwy dojazd

Praca okiem fachowca

Wykwalifikowani pracownicy fizyczni to druga specjalizacja obok IT, która w minionych kilku latach znacznie zwiększyła swój udział w puli ofert pracy dostępnych w sieci. Na Pracuj.pl między styczniem i majem 2021 liczba ogłoszeń kierowanych do pracowników fizycznych wzrosła o 50% w stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku.



Badanie Pracuj.pl dowodzi, że wpływ COVID-19 na rynek pracy stanowił trudne wyzwanie dla dużego odsetka pracowników fizycznych. Ponad 4 na 10 respondentów deklaruje, że ich sytuacja zawodowa uległa pogorszeniu w stosunku do okresu przed pandemią – to niewiele niższy odsetek niż osób, których sytuacja nie uległa zmianie (50,5%). Udział badanych deklarujących lepsze warunki zawodowe niż przed pandemią był śladowy (6,5%).



Mimo negatywnych doświadczeń badanych wywołanych konsekwencjami COVID-19, tylko 6% wszystkich respondentów deklaruje poszukiwanie nowej pracy ze względu na utratę poprzedniej. Wyniki mogą potwierdzać, że wpływ pandemii na sytuację zawodową pracowników fizycznych miał bardziej pośredni charakter, odzwierciedlając się częściej w obniżkach wynagrodzeń, trudnościach w negocjacjach płacowych, większym stresie, a rzadziej – w formie zwolnień.

Gotowi do rekrutacji

Jak wykazuje badanie Pracuj.pl, respondenci wykazują się dużą deklarowaną mobilnością zawodowa respondentów – blisko połowa z nich aktywnie poszukuje obecnie nowej pracy. Bardzo wysoki jest także odsetek osób otwartych na przyjęcie nowych, ciekawych ofert pracy – taką deklarację składa aż 9 na 10 badanych. To kolejny pomiar Pracuj.pl w ostatnich latach pokazujący ogromny potencjał rekrutacyjny mimo stosunkowo niskiej stopy bezrobocia. Jednocześnie badani pracownicy fizyczni są wyraźnie podzieleni w ocenie dostępności pracy i sytuacji kadrowej na rynku.