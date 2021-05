Raport: Liczba ofert pracy w kwietniu wróciła do poziomu sprzed pandemii

W kwietniu pracodawcy opublikowali w sieci 282,8 tys. nowych ofert pracy, dwa razy więcej niż w analogicznym okresie ub.r. - wynika z raportu firm Grant Thornton i Element. To też najwyższy poziom od stycznia 2020 r., czyli sprzed pandemii. Rynek pracy wraca na dawne tory - stwierdzono w raporcie.

W analizie wzięto pod uwagę oferty pracy opublikowane na 50 największych portalach. Wynika z niej, że w kwietniu liczba ogłoszeń sięgnęła 282,8 tys., co było dwa razy lepszym wynikiem niż w kwietniu rok temu i niemal identycznym, jak w tym samym miesiącu dwa lata temu. "To pokazuje, że wysoka dynamika roczna nie jest jedynie zasługą statystycznego efektu niskiej bazy. Popyt na pracowników naprawdę jest silny" - wskazano w raporcie.

"Można więc uznać, że liczba rekrutacji w polskiej gospodarce właściwie wróciła do stanu zbliżonego do tego sprzed pandemii. Ponadto, warto pamiętać, że pandemia nadal jest w Polsce obecna i pracodawcy muszą mierzyć się z wieloma restrykcjami, a mimo to liczba ofert pracy jest aż dwukrotnie wyższa niż na początku pandemii. To pokazuje, że pracodawcy znakomicie dostosowali się do nowych warunków i wrócili właściwie na dawne tory" - zaznaczono.

We wszystkich dużych miastach w kwietniu ofert pracy było wyraźnie więcej niż przed rokiem. Najmocniej w górę wystrzeliły ogłoszenia w Gdańsku. Opublikowano tam 4,1 tys. ofert, czyli o 130 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Dobrze wygląda też sytuacja we Wrocławiu i Bydgoszczy, gdzie roczna dynamika wyniosła odpowiednio 123 i 122 proc. W Warszawie pojawiło się w ubiegłym miesiącu 32 tys. ogłoszeń rekrutacyjnych - o 105 proc. więcej niż przed rokiem.

Spośród 10 aglomeracji przez całą pandemię najgorzej sytuacja wyglądała w Poznaniu, gdzie były notowane największe spadki liczby ogłoszeń o pracę. I choć w kwietniu 2021 roku Poznań notuje dość wysoką dynamikę roczną (+100 proc. rok do roku), to po względem liczby ofert (2,4 tys.) nadal zamyka całą "dziesiątkę". Niewiele ofert pojawiło się też w Katowicach (2,6 tys.), o 49 proc. więcej niż przed rokiem, co oznacza najniższą dynamikę spośród analizowanych miast.

Najwięcej ogłoszeń w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców oferował Kraków (ok. 20 ofert) i Warszawa (ok. 18), najmniej Poznań (ok. 4,5 ofert).

Wzrost liczby ofert pracy zaobserwowano w większości zawodów. O prawie 400 proc. wzrósł popyt na zawody prawnicze, o 145 proc. na specjalistów od marketingu i sprzedaży, a o 120 proc. na zawody związane z kadrami. Najmniejsze wzrosty widoczne są w finansach, jednak wynika to przede wszystkim z faktu, że popyt na te zawody przed rokiem był relatywnie odporny na pandemię i wywołany nią lockdown - stwierdzono w raporcie.