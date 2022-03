Raport: Nastroje polskich konsumentów bardzo złe, 30 proc. ograniczy podstawowe wydatki

30% Polaków planuje ograniczyć podstawowe wydatki (na dobra codziennego użytku), jak zakupy spożywcze, kosmetyki, chemia gospodarcza. Połowa Polaków utrzyma poziom wydatków na FMCG na stabilnym poziomie, ani nie ogranicza wydatków, ani ich nie zwiększa. Natomiast 18% Polaków planuje wydawać więcej niż do tej pory na dobra codziennego użytku.

Samoocena sytuacji finansowej Polaków

Mimo dość pesymistycznego nastroju emocjonalnego, pod względem ekonomicznym dla blisko połowy Polaków sytuacja jest dość stabilna. Natomiast większy odsetek Polaków odczuwa pogorszenie sytuacji

finansowej (ponad 40%) niż jej poprawę (15%).

1/3 badanych Polaków nie posiada oszczędności, co czwarty badany planuje oszczędzać większy procent swoich zarobków niż dotychczas, blisko połowa planuje oszczędzać na podobnym poziomie co wcześniej, zaś blisko co trzeci badany będzie oszczędzać mniejszą kwotę. 27% Polaków nie posiada oszczędności i nie ma jak oszczędzać. Pozostali planują oszczędzać.

Postrzeganie sytuacji ekonomicznej w kraju przez Polaków

Polacy istotnie bardziej negatywnie nastawieni są do oceny sytuacji ekonomicznej w kraju, aż 3/4 Polaków widzi sytuację w ciemnych barwach, stabilną sytuację przewiduje jedynie 17% badanych, zaś niespełna co dziesiąty uważa, że sytuacja ekonomiczna w kraju poprawi się.