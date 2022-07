Raport o zamożności na świecie. Kto się wzbogacił?

Ameryka Północna kontynuowała pozytywny trend, mogąc pochwalić się najwyższym wzrostem liczby ludności HNWI i bogactwa (odpowiednio 13,2 proc. i 13,8 proc.). Z punktu widzenia ogólnego tempa zmian, powolny przyrost HNWI w regionie Azji i Pacyfiku plasuje ten dominujący w ciągu ostatniej dekady region na trzecim miejscu. Raport o światowym bogactwie firmy Capgemini analizuje globalne ruchy majątkowe w ubiegłym roku, badając trendy i analizując potrzeby tego nowego typu klienta.

Miniony rok był okresem ogromnej akumulacji bogactwa na całym świecie: odradzające się gospodarki stymulowane przez wzrosty giełdowe popchnęły globalną populację HNWI i globalne bogactwo do wzrostów. Kluczową rolę odegrały tu Stany Zjednoczone, gdzie silny sektor technologiczny napędzał wyniki majątkowe, zwłaszcza w drugiej części roku. Patrząc jednak bliżej, strefa euro także osiągnęła kolejny najwyższy wskaźnik wzrostu dotychczas – 6,7 proc. w populacji HNWI i 7,5 proc. w przyroście majątku. W rezultacie tempo wzrostu w regionie Azji i Pacyfiku było na trzecim miejscu.

Aby uchwycić nowe segmenty klientów, firmy muszą przemyśleć swoje strategie zaangażowania

Demografia HNWI stale ewoluuje, a coraz więcej kobiet, osób LGBTQ+, przedstawicieli pokolenia millenialsów i pokolenia Z poszukuje usług wspierających zarządzanie majątkiem. Każdy z tych wschodzących segmentów klientów ma swoje własne wartości, preferencje i wymagania, do spełnienia których wiele firm zarządzających majątkiem nie jest obecnie przygotowanych, co powoduje, że wiele z tych HNWI przestawia się na bardziej adaptacyjnych konkurentów lub mniejsze biura rodzinne.

- Co ciekawe, aż 39 proc. przedstawicieli HNWI z pokolenia millenialsów zmieniło dostawcę usług finansowych w ubiegłym roku z powodu braku przejrzystości. Partner finansowy dla tej grupy musi zapewniać dobry poziom interakcji cyfrowych, edukację i wygodę. Słowem – nowa fala osób zamożnych ma unikalne potrzeby klienckie, które wymagają od firm dostosowania strategii biznesowych do nowego rodzaju wymagań. Nasz raport wskazuje, że aby odblokować ten w dużej mierze niewykorzystany segment klientów, firmy zarządzające majątkiem muszą skoncentrować się na zapewnianiu większej wygody, spersonalizowanych doświadczeń i budowaniu zaufania poprzez takie podejście, jak współpraca ekosystemowa, kompleksowe rozwiązania cyfrowe i większa różnorodność przy zatrudnianiu nowych talentów – mówi Grzegorz Wołodko, dyrektor Software Solutions Center w Capgemini.

Sektor zarządzania majątkiem przechodzi dywersyfikację opcji inwestycyjnych, od zrównoważonych inwestycji (sustaibable investing, SI) po rosnące rozpowszechnienie aktywów cyfrowych. To jednak nie wszystko.

- Ponieważ wciąż rośnie znaczenie ESG, firmy zarządzające majątkiem muszą dążyć do tego, aby wsparcie edukacyjne i szeroki wybór produktów dla osób z grupy HNWI były kluczowymi filarami ich strategii w zakresie zagospodarowania tego segmentu. Według raportu na całym świecie 55 proc. osób z grona HNWI stwierdziło, że inwestowanie w sprawy o pozytywnym wpływie ESG ma dla nich kluczowe znaczenie, a 64 proc. z nich, prowadząc rozmowy z potencjalnym partnerem finansowym, poprosiło o ocenę ESG, aby zyskać świadomość dotyczącą wpływu funduszu na społeczeństwo.

40 proc. zarządzających majątkiem ma trudności z pokazaniem wpływu ESG. To duża lekcja do odrobienia dla firm – dodaje Grzegorz Wołodko, dyrektor Software Solutions Center w Capgemini. Aby sprostać wyzwaniom, coraz więcej firm zarządzających majątkiem ustanawia nową rolę w strukturach organizacji – Chief Customer Officer (CCO). Osoby na tym stanowisku mają za zadanie pielęgnowanie relacji z klientem i umieszczenie go w centrum procesu zarządzania majątkiem. Rola ta koncentruje się na organizowaniu zarówno danych, jak i korzyści cyfrowych w całej organizacji, aby sprostać zmieniającym się i złożonym wymaganiom klientów oraz zwiększyć ich lojalność.