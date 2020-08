Raport: Polacy zlikwidowali o blisko 20 proc. mniej firm niż rok temu

Przeszło 143 tys. wniosków o zawieszenie działalności wpłynęło do rejestru CEIDG w pierwszych sześciu miesiącach br. Jak wynika z danych przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju, to o ponad 11 tys. więcej w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Spadła za to liczba wniosków dot. likwidacji działalności gospodarczej. Ostatnio dotarło ich przeszło 70 tysięcy, czyli o blisko 14 tys. mniej niż rok wcześniej. Ten wynik jest nieco zaskakujący ze względu na gorszą koniunkturę gospodarczą i pandemię. Ale znawcy tematu przekonują, że jest to efekt szerokiego wsparcia skierowanego przez samorządy i rząd dla przedsiębiorców.

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, w pierwszej połowie tego roku do rejestru CEIDG wpłynęło 143,1 tys. wniosków o zawieszenie działalności. To o 11,3 tys. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wówczas było ich 131,8 tys. Eksperci, analizując te wyniki, zwracają uwagę na obowiązujące przepisy. One uprawniają do zawieszenia działalności gospodarczej wyłącznie podmioty niezatrudniające pracowników. W związku z tym należy zakładać, że powyższe dane dotyczą tzw. samozatrudnienia.

Przedsiębiorcy otrzymali znaczne środki finansowe w ramach programu rządowego wprowadzonego na podstawie Ustawy o SIR, co zaznacza Adrian Parol, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny. Ekspert dodaje, że subwencja finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) ma w dużej części charakter bezzwrotny. Gdy beneficjent prowadzi działalność gospodarczą przez 12 miesięcy od dnia przyznania tego wsparcia, należy oddać tylko kwotę stanowiącą 25% wartości subwencji finansowej.

W pierwszej połowie tego roku do rejestru CEIDG wpłynęło 70,3 tys. wniosków dot. likwidacji działalności gospodarczej. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, liczba ta zmniejszyła się o 13,8 tys. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku było ich bowiem 84,1 tys.