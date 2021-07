Raport: Polska liderem w spożyciu piwa w Europie

Przeciętnie każdy pijący Polak w wieku powyżej 15 lat wypija 136 litrów piwa rocznie, fot. unsplash

Polska jest liderem w ilości spożywanego piwa w Europie. Przeciętnie każdy pijący Polak w wieku powyżej 15 lat wypija 136 litrów piwa rocznie, co oznacza 272 półlitrowe puszki i ponad 5 kilogramów etanolu - wynika z raportu Instytutu Jagiellońskiego "Polska zalana piwem".

Alkohol etylowy jest składnikiem wszystkich rodzajów napojów alkoholowych, w tym: wódki, wina, piwa i wielu innych trunków. Z raportu wynika, że to właśnie piwo odpowiedzialne jest za wzrost spożycia etanolu przez Polaków.

Europa jest kontynentem o największej konsumpcji piwa". Z analizy ilości jego spożywania w poszczególnych krajach wynika, że Polska jest liderem. Polacy piją piwo ryzykownie i szkodliwie; piją piwo niskiej jakości, tanie i mocne.

Zaznaczono, że piwo odpowiada za dostarczenie do organizmu przeciętnego Polaka 5,34 l czystego alkoholu, czyli ponad 54,6 proc. alkoholu spożywanego (2019) rocznie.

Zagraniczne koncerny produkujące w Polsce dostarczają większość piwa na polski rynek. Browary rzemieślnicze (craftowe) stanowią jedynie 3,5 proc. rynku piwa.

Przeciętnie każdy pijący Polak w wieku powyżej 15 lat wypija 136 litrów piwa rocznie, co oznacza 272 półlitrowych puszek i ponad 5 kilogramów etanolu.

Dane wskazują, że ok. 55 proc. etanolu Polacy spożywają pijąc piwo i to ono odpowiada za wzrost spożycia alkoholu w ciągu ostatniego ćwierćwiecza w Polsce i to nie tylko tego umiarkowanego i normatywnego. Piwo to też alkohol i tym samym umożliwienie jedynie producentom tej kategorii alkoholi swobodnej komunikacji z konsumentem powoduje, że jest ono obecnie głównym źródłem alkoholu w polskich domach. Wypromowano wzór męskości z puszką piwa, zaś kobiecość łączy się ze smakami i słodkością piwa poprzez reklamę piw aromatyzowanych. Z kolei młodych ludzi przygotowuje się do roli dorosłego na rauszu promowaniem konsumpcji piwa bezalkoholowego.

Autorzy raportu rekomendują wprowadzenie jednoznacznej definicji piwa (dookreślającej standardy), co będzie skutkować eliminacją z rynku piw o niskiej, jakości i wysokiej zawartości alkoholu. Wskazują także na potrzebę zrównania akcyzy wobec wszystkich typów napojów alkoholowych. - Zrównoważenie polityki fiskalnej wobec wszystkich uczestników rynku napojów alkoholowych. Niezbędne jest uzależnienie wysokości akcyzy od ilości etanolu bez względu na rodzaj napoju alkoholowego. Tym samym wskazane jest zwiększenie obciążenia akcyzą piwa, jako głównego nośnika etanolu w spożyciu - podaje IJ.