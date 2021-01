Raport: Praca w 100-proc. zdalna nadal będzie należała do rzadkości

52 proc. Polaków chciałoby w przyszłości móc częściej korzystać z pracy zdalnej, wynika z najnowszego raportu Cushman & Wakefield. To jeden z najniższych wyników w regionie EMEA. Światowym liderem pod tym względem jest Hiszpania, gdzie 82 proc. pracowników liczy na zwiększenie możliwości pracy zdalnej.

Wśród liderów branży panuje zgodne przekonanie, że praca wyłącznie w modelu zdalnym prowadzi nieuchronnie do pogorszenia kultury pracy oraz spadku innowacyjności i kreatywności. Skala zjawiska pracy w systemie hybrydowym, gdzie pracownicy spędzają część tygodnia w biurze a drugą część przeznaczają na pracę z domu lub innej lokalizacji, może zwiększyć się ponad dwukrotnie (z 22% przed pandemią do 58% po pandemii), natomiast praca w 100% zdalna nadal będzie należała do rzadkości (ok. 10% zarówno przed pandemią, jak i po jej zakończeniu). Odpowiednia kombinacja modeli będzie uzależniona od poszczególnych organizacji, działów, zespołów i osób, ale można przypuszczać, że równowagę może zapewnić praca w systemie zdalnym przez dwa dni w tygodniu.

Według badania pt. „Experience per Square Foot (XSF) 2020 Survey”, przeprowadzonego przez Cushman & Wakefield i zaprezentowanego w najnowszym raporcie „Workplace Ecosystems of the Future”, istnieją znaczne różnice między oczekiwaniami pracowników dotyczącymi zwiększenia skali pracy zdalnej w poszczególnych państwach w regionie EMEA.

Liderem pod tym względem, nie tylko w regionie, ale także na świecie jest Hiszpania, gdzie 82% pracowników oczekuje zwiększenia możliwości pracy zdalnej w przyszłości. Na drugim miejscu w regionie EMEA plasuje się Rumunia, z wynikiem 74%. Niewiele ponad połowa ankietowanych Polaków liczy na takie rozwiązania, co stanowi jeden z najniższych wyników w regionie EMEA.

Opublikowany raport jest najnowszym, trzecim z czteroczęściowej serii pt. „New Perspective: From Pandemic to Performance”, prezentującej wyniki globalnych badań przeprowadzanych przez Cushman & Wakefield dotyczących wpływu pandemii COVID-19 na przyszłość biur i miejsc pracy. Część 2 i 3 powstały na podstawie analizy 5,5 mln punktów danych uzyskanych od pracowników z całego świata, która została przeprowadzona przez Cushman & Wakefield we współpracy z George Washington University (GWU) School of Business Center for Real Estate and Urban Analysis oraz amerykańską firmą z sektora proptech Places Platform, LCC.