Raport: Siła marki pracodawcy straciła na znaczeniu na rzecz szybkości zatrudnienia

Siła marki pracodawcy wciąż działa na kandydatów, ale pandemia COVID-19 zmieniła wiele ich zwyczajów i oczekiwań wobec rekrutacji – wynika z najnowszego badania Pracuj.pl.

Z najnowszego raportu Pracuj.pl "Preferowany pracodawca, czyli kto” wynika, że obecnie jedynie 55% respondentów deklaruje, że ma preferowanych pracodawców. Jeszcze na początku marca 2020 taką deklarację złożyło 63% badanych - w wyniku pandemii spadło więc znaczenie preferencji np. na rzecz bezpieczeństwa i szybkości zatrudnienia.



Wyniki raportu pokazują również jak zmieniło się podejście Polaków do benefitów pozapłacowych. Kandydaci oczekują od swoich przełożonych opieki i wsparcia w trudnym okresie, dlatego bardziej niż na dodatki zwracają uwagę na solidne fundamenty i podstawowe świadczenia oraz reputację firmy na rynku.



Z badania wynika także, że niezależnie od pandemii najchętniej wybieranym źródłem informacji o są serwisy rekrutacyjne. Twierdzi tak 80% badanych przez Pracuj.pl. Aż 84% badanych deklaruje, że na spotkaniu rekrutacyjnym najchętniej spotkaliby się z bezpośrednim przełożonym - przed pandemią podobnie mówiło tylko 36% respondentów. Z kolei chęć spotkania z rekruterem deklarowało już w okresie nowej normalności tylko 34% badanych - w marcu było to znacznie więcej, bo 82%.



Kandydaci oczekują od pracodawców dokładnych wytycznych co do stawianych im wymagań i oczekiwań (71%), a także wysokości wynagrodzenia proponowanego na danym stanowisku (64% wskazań). Oznacza to, że pandemia zmieniła model wartościowania. Kandydaci wybierają oferty od pracodawców, którzy komunikują się przy pomocy konkretów i „twardych danych”.



Badani przez Pracuj.pl kandydaci bardzo pozytywnie odnoszą się do pracy zdalnej - mimo niespodziewanego narzucenia tego modelu wielu pracownikom przez okoliczności pandemii. Przejście na zdalny model wciąż jest wysoko punktowaną formą pracy, docenianą przez 71% badanych. W połączeniu z elastycznymi godzinami stanowi ona dzisiaj kluczowy czynnik w określeniu pracodawcy gotowego na współczesne wyzwania.