Raport: wrażliwość cenowa konsumentów zmartwieniem handlu

Branżowi liderzy byli pesymistyczni w obliczu pogarszających się warunków rynkowych, ale nie docenili skali przeciwności, wpływających na gospodarkę i na zachowania konsumentów.

Po początkowym szoku wywołanym inflacją, konsumenci zaczęli zmieniać swoje nawyki i decyzje zakupowe, by złagodzić napięcie w ich portfelach. Zmiany obejmują szukanie tańszych alternatyw, spadek lojalności wobec sprzedawców i marek oraz wzrost zainteresowania zakupem produktów marek własnych sklepów.

Raport McKinsey & Company „State of Grocery in Central Europe 2023 wskazuje:

• Nacisk na przystępność cen produktów spożywczych: Ponad 50% badanych konsumentów w Europie Środkowej zamierza kupować więcej w sklepach dyskontowych i oszczędzać, przechodząc na produkty marek własnych. Zmiana zachowań będzie skutkować dalszym wzrostem udziału dyskontów w rynku, mniejszą lojalnością wobec markowych produktów i poświęceniem jakości na rzecz niskich cen.

• Klienci cenią wygodę, dbanie o środowisko i bliskość, ale zniechęcają ich ceny premium. To właśnie ceny będą barierami hamującymi wzrost, z którymi zmierzy się e-commerce. I to pomimo powiększenia udziału w rynku w Europie Środkowej o 0,2 pp. (2022/2021). 35% respondentów planuje ograniczyć zakupy online w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zniechęca ich koszt dostawy i wyższe ceny w sklepach internetowych. Będą starannie

wybierać najlepsze oferty, przebierając między offline i online. Wzrost sprzedaży online będzie zależał od przystępności cenowej, a nie od wygody.

• Pokolenie Z odrzuca trendy – ich siła nabywcza stanowi obecnie 17% wszystkich konsumentów, ale ich rola będzie się zwiększać, gdy staną się głównymi konsumentami w gospodarstwach domowych. Uważają wygodę za oczywistość, częściej wybierają produkty marek własnych i są gotowi płacić więcej za produkty wspierające sprawy, w które wierzą.

• Powyższe czynniki zmuszają branżę spożywczą oraz producentów produktów szybkozbywalnych (FMCG), do dążenia do doskonałości operacyjnej. 50% sprzedawców detalicznych i FMCG notuje znacznie niższą rentowność w porównaniu do poziomów sprzed pandemii.

- Konsumenci wydają się kierować w swoich decyzjach zakupowych zdrowiem i ekologią, ale w obliczu inflacji są znacznie ostrożniejsi w wydawaniu. To stawia sprzedawców i firmy FMCG w delikatnej sytuacji, w której muszą ostrożnie balansować między jakością, a ceną. Muszą też uwzględnić potrzeby Pokolenia Z, które odrzuca dotychczasowe trendy i zwyczaje zakupowe – komentuje Marcin Purta, partner w warszawskim biurze McKinsey & Company i współautor raportu.