Recesji raczej nie będzie. Co ze stopami procentowymi?

Po pierwsze: dezinflacja

Zgodnie z oczekiwaniami analityków zarówno amerykański FED, jak i europejski ECB podniosły stopy procentowe o kolejne 25 punktów bazowych (odpowiednio do 5,50% i 4,25%). Inwestorzy nie przejęli się zbytnio tymi działaniami i skupili się na wszechobecnej dezinflacji, bowiem w większości światowych gospodarek po szoku surowcowo-energetycznym nie ma już śladu. Odczyty wskaźników inflacyjnych w USA i większości krajów Strefy Euro dynamicznie powracają do niskich jednocyfrowych poziomów (np. wskaźnik CPI w Stanach Zjednoczonych obniżył się do 3%).

Główne banki centralne jednak nie popadają w samozachwyt, gdyż zdają sobie sprawę, że dalsze obniżanie się inflacji będzie przebiegało wolniej i po bardzo wyboistej drodze. Obawy te są obce krajowej RPP, która po ostatnim odczycie wskaźnika CPI (wstępne dane za lipiec) na poziomie 10,8% stwierdziła, że znajdujemy się bardzo blisko punktu rozpoczęcia cyklu luzowania polityki pieniężnej w Polsce - wskazują eksperci VIG/C-QUADRAT TFI.

Zanika obawa o recesję

Negatywne konsekwencje tak dynamicznego wzrostu stóp jeszcze nie przefiltrowały się w pełni do zachodnich gospodarek, więc obawy o recesję cały czas mogą być aktualne. Tymczasem globalne rynki akcji i obligacji, na ten moment ignorują całkowicie to ryzyko. W przypadku krajowego podwórka, ewentualne obniżki stóp w tym roku będą przedwczesne i mogą spowodować utrwalenie się inflacji na podwyższonym poziomie. W przypadku realizacji tego scenariusza, wycena krajowych aktywów może poszukiwać nowych poziomów równowagi.