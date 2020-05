Recykling puszek aluminiowych na poziomie 80,5 proc.

recyklingu puszek aluminiowych po napojach w 2018 roku wyniósł w Polsce nie mniej niż 80,5 proc., fot. Shutterstcok

Według najnowszych danych, poziom recyklingu puszek aluminiowych po napojach w 2018 roku wyniósł w Polsce nie mniej niż 80,5 proc. - wynika z najnowszych danych Fundacji RECAL. To kolejny rok, podczas którego udało się przekroczyć 80 proc., przy wymaganiach unijnych wynoszących 51 proc.

Osiągnięcie tak wysokich poziomów jest możliwe dzięki ogólnokrajowej sieci punktów skupu, przyjmującej od mieszkańców puszki po napojach na zasadach komercyjnych, która tworzy samofinansujący się system efektywny pod względem ekonomicznym i środowiskowym. W znaczącym stopniu przyczyniło się do tego zaangażowanie branży aluminiowej w proces recyklingu. Obecnie krajowi producenci puszek we współpracy z przetwórcami aluminium zamykają „recycling loop”, urzeczywistniając założenia gospodarki obiegu zamkniętego.



Zgodnie z przepisami obowiązującymi w UE przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach pokrywają koszty zbierania, transportu, doczyszczenia, a w skrajnych przypadkach również finansują ich recykling. Opakowania aluminiowe, będące najcenniejszym surowcem wtórnym w odpadach komunalnych, nie generują dodatkowych kosztów i nie trzeba dopłacać do ich przetwarzania. W przypadku aluminium wartość zebranego surowca pozwala na pokrycie kosztów jego doczyszczenia, a nawet zbierania i transportu.