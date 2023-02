Rekord na rynku magazynów. E-commerce szuka nowych powierzchni

Całkowita podaż magazynów na koniec minionego roku osiągnęła poziom 28 mln mkw., po oddaniu do użytku ok. 4,4 mln mkw. powierzchni magazynowej. To najwyższy roczny wynik w historii polskiego rynku. Z kolei popyt na poziomie 6,8 mln mkw. był drugim najlepszym rezultatem. Lepszy, o 700 tys. mkw., zanotowano jedynie w 2021 roku.