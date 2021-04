Rekordowa liczba transakcji na rynku parków handlowych

Zainteresowanie inwestorów parkami handlowymi rośnie z roku na rok. W 2020 roku była to najbardziej poszukiwana klasa aktywów sektora handlowego, odpowiadająca za większość zrealizowanych transakcji w tym sektorze.

W ciągu ostatnich kilku lat parki handlowe stały się najbardziej atrakcyjnymi produktami w segmencie nieruchomości handlowych.

Inwestorzy, którzy już wcześniej byli aktywni w tym segmencie - zintensyfikowali działania. Na polskim rynku pojawiło się również kilku nowych graczy. Podmioty dopiero wchodzące na rynek poszukują najchętniej nieruchomości z operatorem spożywczym jako głównym najemcą - tzw.„anchor tenant”, lub wynajętych długoterminowo stabilnym finansowo podmiotom o rozpoznawalnej marce, takim jak sklepy z branży zdrowia i urody czy sklepy z artykułami DIY.

- Parki handlowe są tym bardziej atrakcyjne, gdy są oferowane w transakcjach portfelowych. Odnotowaliśmy jednak niewiele transakcji o większym wolumenie – zauważa Radosław Pietrzak, Research & Data Manager w Avison Young w Polsce.

Natomiast z uwagi na fakt, że większość sprzedawanych parków handlowych należy do sektora typu convenience, do analizy został włączony również ten typ nieruchomości.

Wolumen inwestycyjny

Tendencja do robienia zakupów w pobliżu miejsca zamieszkania (convenience retail), w połączeniu z rosnącą siłą nabywczą mieszkańców mniejszych miejscowości, spowodowały dynamiczny rozwój parków handlowych i nieruchomości typu convenience.

W latach 2015-2020 udział parków handlowych i nieruchomości typu convenience nie przekraczał 10% całkowitego wolumenu sektora handlowego. Wartość ta była marginalna, ponieważ większość transakcji dotyczyła obiektów mniejszych - 72% transakcji parków handlowych i obiektów typu convenience w tym okresie nie przekraczało wartości 10 milionów euro.

Obecnie wyraźnie widać trend rosnącej liczby transakcji - w 2020 roku, 23 z 35 transakcji handlowych dotyczyło parków handlowych i nieruchomości typu convenience. Ten wynik to dotychczasowy rekord pod względem liczby transakcji. Największą transakcją nieruchomości typu convenience w 2020 roku była sprzedaż portfela „Tyrion”, składającego się z 5 centrów handlowych typu convenience, w której to transakcji Avison Young reprezentował sprzedającego.

- To, co ostatnio przyciągnęło uwagę inwestorów do obiektów handlowych typu convenience, to właśnie ich odporność na wahania rynkowe spowodowane przez COVID. Na podstawie wielu spotkań i rozmów z inwestorami, prognozujemy, że w 2021 roku produkt ten będzie poszukiwany jeszcze bardziej – komentuje Michał Ćwikliński, Principal, Managing Director w Avison Young w Polsce.