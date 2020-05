Rekrutacja w czasie pandemii: 81 proc. Polaków deklaruje, że szuka pracy przez LinkedIn

Już 81 proc. Polaków deklaruje, że szuka pracy przy wykorzystaniu LinkedIn, a więcej szuka jej poprzez duże portale pracy. Źródłem są też znajomi, a na szarym końcu jest Facebook – wynika z raportu „Rekrutacja 2020” przygotowanego przez firmę doradztwa personalnego HRK SA.

LinkedIn powoli przestaje być utożsamiany wyłącznie ze stanowiskami sprzedażowymi, marketingowymi, czy światem wielkich korporacji. Obecnie spotkać tu można m.in. kelnerów, magazynierów, lekarzy czy fizjoterapeutów.

LinkedIn pokonują jedynie duże portale pracy, których użycie deklaruje 84 proc. pracowników. Podium zamykają polecenia znajomych (37 proc.). Respondenci badania za najbardziej efektywne uznali polecenia znajomych, a dopiero później LinkedIn i portale pracy.

Za jedno z najsłabszych narzędzi, w tej kategorii, został uznany Facebook, który w Polsce w 2018 roku uruchomił specjalne narzędzie do poszukiwania pracy, i wydawać by się mogło, mocno stara się rozwijać w tym obszarze.



Jak pandemia wpłynęła na zachowania użytkowników? Od wybuchu pandemii na LinkedIn daje się zauważyć wzmożony ruch – pojawiają się liczne posty osób szukających pracy, ale i posty firm zatrudniających pracowników. Pomimo zwolnień rynek pracy nie stanął, a dalej, choć wolniej, się rozwija, co widać po licznych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez headhunterów. W ostatnim tygodniu na polskim LinkedIn przybyło ok. 7500 nowych użytkowników.

Od lutego 2020 wzrosła też aktywność użytkowników LinkedIn o aż 2196% - wynika z danych samej platformy. Użytkownicy trzy razy częściej poszukują informacji o nowej pracy, o pracy zdalnej, a także wchodzą w interakcje z treściami na platformie.