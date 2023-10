Restauracje quick service - kto w nich jada? 

Nie wybieramy jedynie portfelem

To właśnie QSR często jako pierwsze wdrażają nowe technologie, takie jak zamawianie przez aplikacje mobilne, samoobsługowe kioski czy systemy do monitorowania jakości, aby usprawnić swoje operacje i zapewnić lepszą obsługę klienta. Z drugiej strony, wprowadzają roślinne opcje czy zmieniają design lokali na sprzyjające dłuższym spotkaniom – czyli wychodzą naprzeciw potrzebom gości, dla których promocje i oferty value nie są już decydującym czynnikiem przy wyborze miejsca do zjedzenia posiłku.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez SW Research, główną determinantą jest menu i dostępność ulubionego dania – to najważniejsza cecha dla co czwartego respondenta. Wśród priorytetów znalazły się też cena (17,5%), lokalizacja (16,1%) i szybkość obsługi (15,7%). Najmniejszą rolę odgrywają lokalność produktów (2,0%) i atmosfera (3,3%). Ponad połowa badanych (55,2%), mimo wzrostu cen, nie będzie poszukiwać alternatyw dla posiłku z KFC czy McDonald’s. QSRy to już nie tylko miejsce na szybki i dostępny w korzystnej cenie posiłek, ale dla wielu z nas też ulubione miejsce na lunch czy nieodłączny element podróży.

Król jest jeden – ziemniak

Mimo, że restauracje próbują odróżnić się od konkurencji wyjątkowymi burgerami czy zestawami, to najchętniej zamawianym daniem są… frytki! Ponad 42% klientów z największym smakiem sięga właśnie po ten produkt. Podium uzupełniają burgery (31,4%) oraz pizza (29,9%). Co piąty Polak wybiera najchętniej kawałki kurczaka. Wśród miłośników skrzydełek pierwszym wyborem jest KFC (67%), które kojarzone jest głównie z kubełkiem z kawałkami kurczaka, którym można dzielić się z rodziną i bliskimi.

Nie da się ukryć, że pokochaliśmy sieci lokali QSR. Konsumenci w większości stwierdzają, że oferta gastronomiczna spełnia ich oczekiwania. Gdyby mieli ją rozszerzyć o kolejne produkty, dodaliby nowe pozycje dla wegetarian i wegan oraz różnego rodzaju sałatki.

- Jedzenie łączy pokolenia. Bardzo chętnie spotykamy się z rodziną czy znajomymi właśnie przy dobrym posiłku. Wiemy, że dla wielu naszych klientów posiłek to cała masa różnorodnych doświadczeń, którymi chcą się dzielić. Dlatego też cały czas wsłuchujemy się w ich głosy i płynące z nich potrzeby. Rozszerzamy ofertę o sezonowe smaki, wprowadzamy nowe opcje w aplikacji mobilnej, tworzymy limitowane gadżety – na odwiedzających nasze restauracje stale czeka coś nowego i ekscytującego. Aktualnie uruchomiliśmy promocję Best of KFC. W czasie jej trwania można kupić zestawy składające się z ulubionych produktów naszych Gości. W cenie jedynie 14,99 zł można wybrać jeden z trzech zestawów składających się z: 2x iTwist, frytki, wielka dolewka lub 5 Hot Wings, frytki, wielka dolewka czy zestaw składający się Kubełka dla 1 osoby oraz wielkiej dolewki. Ogromną popularnością cieszą się też KuRpony, które zawsze mamy w naszej aplikacji. Zapraszamy wszystkich miłośników kurczaka do naszych restauracji – mówi Sylwia Przybyła, Marketing Manager w KFC.

Kto jada w QSR-ach?

Przedstawiciele Pokolenia Z ubierają się, pracują i rozmawiają inaczej niż inne pokolenia. Nawet jedzą inaczej. Szukają nowości, lubią jeść w dużych grupach i są podatni na influencer marketing, ale to nie oni najczęściej odwiedzają QSRy! Tu przodują tzw. silversi, czyli osoby w wieku 50+. Wraz z wiekiem zmieniają się także cechy restauracji, które przyciągają uwagę – dla starszego pokolenia to czystość lokalu i dodatkowe udogodnienia, jak np. gniazdka elektryczne czy darmowe wi-fi.

Preferencje konsumentów różnicuje też płeć – kobiety odwiedzają QSRy w podróży, a najważniejsza jest dla nich dostępność ulubionego dania. Dla mężczyzn kluczowym aspektem jest cena, ponieważ sieci lokali gastronomicznych to dla nich przede wszystkim miejsce na szybki posiłek na mieście.