Robert Krzak: Wartości raczej nie przeważą konsumpcjonizmu w decyzjach zakupowych

Na zdj. Robert Krzak, Członek Rad Nadzorczych w sieci Piotr i Paweł. Fot. PTWP

Nie jestem przekonany, czy trend określany jako wartość wyprze trend określany jako konsumpcjonizm – mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Robert Krzak, Ekspert EY Sektora Handlu i Produktów Konsumenckich.

Firma Mintel opublikowała niedawno raport, w którym przedstawiła trendy konsumenckie na najbliższe 10 lat. Wśród nich są takie stwierdzenia, jak to, że nawet najbardziej podstawowe produkty spożywcze będą dla większości ludzi coraz droższe, a także pogląd, iż konsumenci będą odczuwać coraz większą niechęć wobec płatności bezgotówkowych. Czy zgadza się Pan z tymi prognozami?

To bardzo ciekawa, przyszłościowa analiza globalnych trendów konsumenckich, ale odpowiednia do oczekiwań najbogatszej części globalnego społeczeństwa. Trendy widziane są w perspektywie maksymy: „byt określa świadomość”. Również w odniesieniu do krajowego konsumenta, opisane trendy znajdą zastosowanie do klienta wielkomiejskiego. Nie sądzę by tzw. przeciętny Kowalski podążał za trendami wskazanymi w analizie w stopniu, który uzasadniłby nazwanie tego trendem.

Bardzo ciekawe są spostrzeżenia mówiące o przewidywanym odejściu od online i poszukiwaniu bardziej "ludzkich" interakcji. Wygląda na to, że analitycy Mintela przewidują, że wahadło „online/bez ludzi/bez interakcji" przechyli się tak bardzo, że będzie musiało wrócić do większego balansu pomiędzy interakcją między ludźmi a życiem w online.



Czego spodziewa się Pan w trendach konsumenckich w ciągu najbliższych lat? Czy polscy konsumenci będą pod tym względem różnić się od konsumentów globalnych?

Zadaję sobie pytanie, kto to jest konsument globalny. Jeśli definicja konsumenta globalnego dotyczy ograniczonej ilości ludzi, którzy nie muszą się martwić o przyszłość materialną, to pewnie tacy konsumenci będą podobni w swoich oczekiwaniach i trendach.

Nie ma przeciętnego konsumenta polskiego. Osoby zamożne w Polsce nie powinny odróżniać się od tzw. konsumentów globalnych. Pozostaje otwarte pytanie, czy trend określany jako wartość wyprze trend określany jako konsumpcjonizm. Co do takiej pozytywnej zmiany nie jestem przekonany.



Jakimi czynnikami kierują się obecnie Polacy podczas zakupów: cena, ekologia, zdrowa żywność, przyjemność i wygoda robienia zakupów, czas itp.? Które z nich są najważniejsze?

Ważność stymulatorów decyzji zakupowych zależy od poziomu materialnego i spending power klienta.

Bardzo niski udział sprzedaży produktów BIO w sprzedaży total w Polsce wskazuje, że nawet mimo przekonania o wyższej zdrowotności produktów BIO, tylko niewielka grupa klientów je kupuje.

Ograniczeniem jest zbyt wysoka cena dla tzw. przeciętnego klienta.

Nie można powiedzieć czym kierują się wszyscy Polacy, bo takie trendy "dla wszystkich" są trudne do zaobserwowania. Myślę jednak, że problemy: zdrowej żywności, BIO, dbałości o zdrowie dotyczą całej populacji konsumentów w Polsce i wraz z bogaceniem się społeczeństwa będę odgrywały coraz większą rolę.