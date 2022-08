Robert Ogór, Ambra: Polska może mieć swojego tokaja

Jak Pan postrzega rynek wina w Polsce z perspektywy producenckiej i konsumenckiej?

Rynek wina w Polsce przechodzi fascynującą drogę. Polski konsument w przeciągu ostatnich lat okazał się odbiorcą niezwykle otwartym. Chyba w żadnym kraju, może z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, nie mamy do czynienia na rynku detalicznym z taką różnorodnością win pochodzących z tak wielu krajów. Po krajach tzw. Nowego Świata, Portugalii, Grecji, Mołdawii ostatnio takim odkryciem dla Polaków były wina gruzińskie. Obecnie wina z wielu regionów koegzystują koło siebie i tworzą bogatą gamę smaków, którą polski klient rozpoznaje i według swoich upodobań wybiera. Jeśli zaś chodzi o zachowania konsumenckie, to nie różnimy się zbytnio od innych. Okazuje się bowiem, że, gdy chodzi o wino, to Europa nie jest podzielona na wschód i zachód, ale raczej na północ i południe. W krajach Europy południowej wino jest wszechobecnym produktem rolniczym konsumowanym powszechnie i na codzień. Natomiast na północy, w Wielkiej Brytanii, Skandynawii, krajach Beneluksu czy choćby w Polsce wino jako produkt importowany zawsze było czymś bardziej luksusowym, wielkomiejskim i powiedział bym, kulturowo progresywnym. Rozwój wina w tych krajach był powiązany z procesem awansu ekonomicznego i modernizacji społeczeństw – nie inaczej odbywa się to w Polsce. Szczególną role w rozwoju rynków wina odgrywa awans społeczny kobiet. W rosnącej rzeszy konsumentów wina kobiety mają co prawda tylko niewielką przewagę (53% konsumentów). Jednak z drugiej strony patrząc: pośród wszystkich alkoholi wino jest zdecydowanie ulubiona kategorią kobiety. Związek wina z awansem ekonomicznym i społecznym powoduje zarazem, że wraz z rozwojem rynku konsumenci sięgają po wina z coraz wyższej półki i produkty z kategorii premium. A potencjał wzrostu jest nadal duży: W liczącym ponad 40 mld zł rynku alkoholi rynek wina osiągnął wartość ok. 3,5 mld przekraczając dopiero 8 proc. wydatków na napoje alkoholowe. To udział o wiele mniejszy od średniej europejskiej.

Czy tej tendencji rozwojowej nie zatrzyma jednak inflacja i nadchodzące spowolnienie gospodarcze?

To będzie trudny moment dla całej gospodarki i całego rynku dóbr konsumpcyjnych. Owszem, wydatki na alkohol mogą się zmniejszyć z powodu ograniczania wydatków w całym budżecie domowym. Niemniej jednak uważam, że rosnącej roli wina w naszym życiu nic nie zatrzyma. Ostatni kilkuletni okres upłynął nam pod hasłem premiumizacji. Zresztą nie tylko w winach, ale także w innych alkoholach przechodziliśmy podobną drogę, wybierając coraz lepsze i droższe produkty. Ktoś zapytał mnie, czy wina będą przechodziły taką rewolucję rzemieślniczą jak piwa. Otóż piwa przechodzą rewolucję kraftową , dlatego, że stały się w pewnym momencie produktem wysokoprzemysłowym i potrzebowały powrotu do źródeł. Wina nigdy takim produktem się nie stały. Zawsze były produktem rzemieślniczym, a przede wszystkim regionalnym. Wino ma regionalność i lokalność w swoim DNA. Kupując wina z Chile, czy też z Hiszpanii, tak naprawdę kupujemy wina nie z danego kraju, ale z jakiegoś regionu. Na straży lokalności wina stoi też fakt, że może ono powstawać tylko ze świeżych owoców. Dzięki takiej definicji postawiona jest bariera uprzemysłowienia tego sektora. Za takie prawodawstwo, jako konsumenci wina, możemy być wdzięczni.

Czy w zwróceniu się ku lokalności upatruje Pan szansy także dla rozwoju rynku polskich win i marki Winiarni Zamojskiej?

Na skutek zmian klimatycznych poprawiają się w Polsce warunki uprawy winorośli. To, że w Polsce dzisiaj powstają dobre wina jest jednak głównie efektem 30 lat pionierskiej, heroicznej pracy grupy pasjonatów Jesteśmy w pierwszej fazie rozwoju rynku. Kluczowy warunek: możliwość powstawania dobrych win, został osiągnięty. Dostarczając konkretnych przykładów sukcesu otwiera nam to teraz drogę do upowszechniania polskiego winiarstwa. Oczywiście wielkość upraw w Polsce jest znikoma, ale teraz może nastąpić znacznie przyspieszenie rozwoju, bo zostały położone podwaliny. Polscy winiarze wykazali się nie tylko heroicznością w prowadzeniu upraw, ale także w prowadzeniu biznesu, bowiem średnia wielkość winnicy w Polsce, nie przekracza 2 ha. Jeżeli przyjmiemy średnią wydajność na poziomie 5 tys. butelek wina z hektara, to łatwo policzyć, że polska winnica wytwarza 10 tys. butelek. Jeżeli przyjmiemy cenę butelki na poziomie 50 zł, to łatwo zdamy sobie sprawy, że ekonomia jest dla polskich winiarzy bezlitosna. Od pierwszych polskich winiarzy powiększanie upraw wymagało dużej odwagi. Teraz staje się głównym zadaniem dla sektora. Bowiem tylko wtedy, gdy będziemy mieć w Polsce 10, 20 i 50 hektarowe winnice, możemy liczyć na inny poziom cen polskich win dla konsumentów. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że nasze wina to produkty z lokalną, specyficzną tożsamością, które z założenia, nie powinny być tanie. Dla przykładu wina morawskie w Czechach są cały czas winami drogimi.

Dla ilu polskich win znalazłoby się miejsce w sklepach Centrum Wina?

Już w tej chwili mamy w sklepach Centrum Wina ok. 50 polskich win. Inicjując powstanie Fundacji Winiarnie Zamojskie chcieliśmy zbudować platformę rozwojową dla polskiego winiarstwa i polskich win. Z jednej strony opiera się ona na wspieraniu produkcji, czyli szkoleniach, pokazywaniu przykładów dobrze działających winnic i winiarni, ale także udostępnieniu naszych mocy produkcyjnych, czy laboratoriów, których nowi winiarze na starcie nie mają. Z drugiej strony, rolą powołanej Fundacji Winiarnie Zamojskie jest zniesienie bariery kosztów dystrybucji. Nasza sieć sklepów jest dla winnic miejscem, gdzie mogą zaistnieć, mając początkowo nawet ograniczony zbiór i produkcję. Wejście do sieci handlowej z małymi wolumenami jest trudne, bo sieć oczekuje określonej skali produkcji. Dodatkowo fakt, że produkt sprzeda się w ciągu dwóch tygodni w ramach akcji in-out powoduje, że nie zdąży on zbudować swojej świadomości, zapaść w pamięć konsumenta, zachęcić go do sięgnięcia po produkt kolejny raz, w innym miejscu. W przypadku sklepów Centrum Wina możemy sprzedawać zarówno duże ilości jak i limitowane serie, a przede wszystkim opowiadać o winach, ich specyfice, warunkach w których dojrzewały, doradzać konsumentom. Dlatego myślę, że jak tylko będzie przybywać naszych winnic, to półka z polskim winem będzie się poszerzać.

Rozmawiamy o winach z winogron, ale Fundacja Winiarnie Zamojskie wspiera także kategorię win z owoców. Jakie wiąże Pan nadzieje z tym segmentem rynku?

Nie zawsze mówiąc o winach, uświadamiamy sobie, że francuscy i włoscy winiarze, to są sadownicy winorośli. W Polsce mamy wielką społeczność sadowników, ale nie mamy sensownego pomysłu zbytu ich produktów. Ich owoce często trafiają do masowego przetwórstwa, w cenach które ich nie satysfakcjonują. Uważamy, że rozwój winiarstwa owocowego daje sadownikom perspektywę awansu ekonomicznego społecznego, podobnego do tego jaki był udziałem winiarzy z krajów basenu Morza Śródziemnego. Z tego powodu między innymi organizujemy Festiwal Wina w Zamościu, który jest inspiracją zarówno dla konsumentów, jeśli chodzi o poznawanie kultury i smaku polskiego wina, jaki i inspiracją dla obecnych sadowników, a potencjalnych, przyszłych winiarzy. Dlatego drugim filarem działalności Fundacji Winiarnie Zamojskie jest rozwijanie rynku win z owoców. Podjęliśmy wyzwanie pracy i studiów winiarskich nad owocami, bo w każdym owocu istnieje potencjał winifikacji, który w tak niesamowity sposób został rozwinięty w przypadku winorośli i niemal nieodkryty w przypadku innych owoców: jabłek, gruszek, porzeczek. Jestem przekonany, że odkrywanie możliwości winiarskich tych owoców, doprowadzi nas do stworzenia zupełnie unikalnej propozycji, unikalnego produktu winiarskiego. Dlatego nasza marka win owocowych Winiarnia Zamojska rozwija ofertę np. win lodowych z jabłek, musujących win z gruszek czy win z agrestu. Obserwujemy, że takie propozycje wśród winiarzy europejskich, czy australijskich przyjmowane są z entuzjazmem, bo profesjonaliści często są eksperymentatorami, którzy nie mają uprzedzeń dotyczących nowości, różnych połączeń, odkrywania i łączenia smaków. Interesuje ich tworzenie nowych doświadczeń, a polskie owoce, z których powstają nasze wina oferują im to. Z tego powodu wizja rozwoju winiarstwa z owoców jest dla mnie inspirującym marzeniem. Podobnym do tego, które doprowadziło do stworzenia Tokaj na Węgrzech, czy Szampana w Szampanii. Przez analogię, wierzę, że Polska także może zasłynąć unikalnym produktem, korzystającym z polskich warunków klimatycznych, doświadczeń polskich sadowników i charakterystyk naszych owoców, które są póki co, nieodkrytymi skarbami winiarskimi.