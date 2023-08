Roślinne menu kupuje 1/3 gospodarstw domowych

Nowe nawyki Polaków

W ciągu ostatnich 5 lat odsetek gospodarstw domowych w Polsce, w których obecne były produkty roślinne, zwiększył się blisko trzykrotnie – w 2018 roku było to 11,5%, a w ostatnim roku już 31,7%. Tylko w ciągu ostatniego roku po produkty z tej kategorii sięgnęło przeszło 400 tys. nowych gospodarstw w porównaniu z rokiem poprzednim. Rynek ten dynamicznie się rozwija, utrzymując dwucyfrowe wzrosty – zarówno w ujęciu wartościowym (+17,2% rok do roku), jak i ilościowym (14,7% rok do roku). Konsumenci najchętniej kupowali napoje i roślinne alternatywy dla jogurtów, które łącznie generowały ponad 90% sprzedaży. Najbardziej popularnymi wariantami są napoje owsiane i migdałowe, łącznie stanowiące prawie 70% sprzedaży.

Ponad 40% nowych użytkowników kategorii roślinnej w Polsce to mieszkańcy małych i średnich miast (poniżej 200 tys. mieszkańców)[8]. Zaś często pierwszym produktem z kategorii, po jaki sięgają konsumenci – są napoje roślinne.