Rosną pod domem i można na nich zarobić nawet 4 tys. zł za kilogram

Młode pędy chmielu są jednym z przysmaków wiosennej kuchni. Rosną one na dziko i są samosiewne. Często w Polsce niezauważane, natomiast za granicą stanowią luksusowy dodatek do sałatek lub stanowią nawet samodzielne danie. Smakują słodko jak szparagi. Krytycy kulinarni określają je jako subtelne, delikatne i zachwycające.

Pędy chmielu — kiedy i gdzie zbierać?

Wczesną wiosną, bezpośrednio po zakończeniu okresu zimowego, zbiera się pędy chmielu, zanim na roślinie pojawią się kwiaty. Jest to najodpowiedniejszy czas na zebranie łodyg, ponieważ zawierają wtedy najwięcej olejków eterycznych, które są później wykorzystywane w przemyśle piwowarskim do nadania piwu charakterystycznego smaku i aromatu. W kuchni wykorzystuje się dwa rodzaje pędów: białe i zielone. Te drugie są bardziej kosztowne, ponieważ wymagają dodatkowych zabiegów i często kosztują nawet tysiąc euro za kilogram.

W Polsce chmiel rośnie dziko i można go spotkać praktycznie wszędzie - na słupkach, murkach, a także w okolicach rzek. Z uwagi na podobieństwo do dzikich szparagów, czasami nazywa się go także dzikim szparagiem. Sezon na zbieranie pędów chmielu w Polsce trwa zwykle w marcu i kwietniu, ale z powodu różnych warunków pogodowych, sezon na zbieranie może być krótszy i trwać tylko przez pół miesiąca.