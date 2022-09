Rosnące ceny żywności i energii najbardziej uderzą w gospodarki na dorobku

Globalne perspektywy gospodarcze na lata 2022-2023 pogorszyły się. Realny wzrost PKB spadnie do 1,7-3,7 proc. w 2022 i 1,8-4,0 proc. w 2023. W rezultacie inflacja w gospodarkach rozwiniętych osiąga poziomy nienotowane od lat 80. XX wieku. To z kolei skutkuje m.in. mniejszymi wydatkami gospodarstw domowych i zacieśnianiem przez banki dostępu do finansowania. Trwająca wojna na Ukrainie i sankcje gospodarcze na Rosję powodują utrzymująca się niepewność na rynkach żywności i energii.