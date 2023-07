Rośnie rynek hulajnóg elektrycznych

Wzrost o 65 proc. liczby hulajnóg elektrycznych na wynajem w polskich miastach

Hulajnogi elektryczne nie tracą na popularności, a lato to okres, kiedy na polskich ulicach widuje się je najczęściej. Z danych wynika, że w marcu br. polski sharing hulajnóg elektrycznych obejmował już 73,5 tys. pojazdów w 122 polskich miejscowościach. Dla porównania w marcu 2022 było to 44,8 tys. hulajnóg w 89 miejscowościach. Dane wskazują, że globalny rynek elektrycznych hulajnóg, który wyceniono na około 34,18 mld dolarów w 2022 roku, według oczekiwań wzrośnie w 2023 roku nawet o 14 proc., osiągając wartość 38,94 mld dolarów.

Ponad 120 tys. wypowiedzi internautów o hulajnogach elektrycznych w ostatnim roku

Z analizy SentiOne wynika, że w ciągu ostatniego roku w internecie na temat hulajnóg elektrycznych odnotowano ponad 120 tys. wypowiedzi, które osiągnęły ponad 125 mln zasięgu. Najwięcej w tym okresie odnotowano wypowiedzi w lipcu 2022 roku – niemal 42 tys. wypowiedzi z ponad 44 mln zasięgiem, podczas gdy w lipcu 2021 roku hasło to odnotowało blisko 17 tys. wzmianek z zasięgiem 20 mln, co oznacza ponad dwukrotny wzrost. Najchętniej polscy internauci dyskutowali o hulajnogach elektrycznych na Facebooku – ponad połowa (68 tys.) rozmów miała tam swoje miejsce, a wpisy użytkowników osiągnęły blisko 46 mln zasięgu. Ponad 73 proc. wypowiedzi należało do mężczyzn, a najczęściej pojawiające się hasła w kontekście elektrycznych hulajnóg to prędkość, modele czy przepisy.

Elektryczna hulajnoga terenowa od Red Bull Racing wchodzi na polski rynek

Swoją premierę na polskim rynku ma pierwsza elektryczna hulajnoga terenowa od Red Bull Racing – model TEN TURBO. Pojazd ma mocny silnik 500 W, 10-calowe koła oraz akumulator 12 Ah, który pozwala na przejechanie dystansu do 50 km. Polskim dystrybutorem hulajnóg elektrycznych Red Bull Racing jest firma 4cv.

Urządzenie wykonane jest z aluminium i waży 18 kg, a maksymalna wysokość kierownicy to 119 cm. Hulajnoga elektryczna Red Bull Racing TEN TURBO w charakterystycznej dla marki znanej z wyścigów F1 granatowo-czerwonej kolorystyce jest dostępna w Media Expert oraz RTV Euro AGD w cenie 3 499 zł.