Rubel rośnie. Co jest przyczyną?

Rubel w stosunku do dolara

Od początku roku rubel jest notowany o 20 proc. wyżej do amerykańskiego dolara, chociaż po inwazji Rosji na Ukrainę tracił ponad 50 proc. Za dolara trzeba w poniedziałek płacić poniżej 60 rubli gdy jeszcze na początku marca cena przekraczała 150 rubli. Tym samym rosyjska waluta jest do amerykańskiej notowana najwyżej od marca 2018 r. Dla porównania polski złoty do dolara od początku roku jest notowany ok. 6,7 proc. niżej - analizuje bankier.pl.

Rubel w stosunku do euro

Jeszcze lepiej wygląda umocnienie względem euro, którego notowania są najlepsze od 5 lat. Ma to związek, z tym że coraz więcej europejskich firm zaczęło stosować się do rozporządzenia Władimira Putina nakazującego płacić za gaz ziemny w rosyjskiej walucie. W poniedziałek euro do rubla było notowane najniżej od kwietnia 2017 roku.

