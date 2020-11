Ruch w sklepach coraz mniejszy. Najbardziej widać to w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców

W dużych miastach klienci rzadziej chodzą do sklepów, fot. mat. pras.

Z najnowszego badania firmy technologicznej Proxi.cloud wynika, że istnieje poważny związek pomiędzy wzrostem stwierdzanych zakażeń koronawirusem a spadającą liczbą wizyt w sklepach. Najbardziej jest to widoczne w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców. Natomiast na drugim biegunie są ośrodki liczące 50-100 tys. osób. Te zmiany są zauważalne od 25 września, kiedy przekroczono 1,5 tys. zachorowań w ciągu doby. Z kolei wyraźny spadek liczby wizyt w sklepach notowany jest od 12 października. Według ekspertów, sytuacja placówek stacjonarnych będzie się pogarszała. Klienci będą rzadziej do nich przychodzić, ale do koszyków włożą więcej towarów. Szczególnie będzie to widać w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców.

-0,59 wynosi korelacja między nowymi zakażeniami a ruchem w sklepach w całym kraju. Jak wynika z analizy, jest więc bardzo silny związek pomiędzy wzrostem stwierdzanych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 a spadającą liczbą wizyt w placówkach handlowych.

– Możemy to zestawić również z korelacją liczby zakażeń do liczby osób robiących zakupy, gdzie wskaźnik wynosi -0,49. Porównując wyniki, widzimy również, że przy rosnącej grupie zakażonych następuje większy spadek wizyt w sklepach niż samych klientów. Nadal sporo konsumentów chodzi do stacjonarnych placówek, natomiast stara się to robić rzadziej – komentuje dr Krzysztof Łuczak z firmy technologicznej Proxi.cloud.

Analiza zawiera wyniki dla obszarów podzielonych według liczby ludności. Najsilniejszy związek prezentują miasta liczące powyżej 500 tys. osób. W nich wskaźnik wyniósł -0,75. Dalej znajdują się ośrodki mające 100-500 tys. mieszkańców (-0,55) oraz miasta do 50 tys. (-0,49). Natomiast na końcu zestawienia widzimy miasta, w których żyje 50-100 tys. ludzi (-0,26), a także wsie (-0,40).

– Być może zachowanie ludzi w największych ośrodkach jest spowodowane tym, że oni mają na co dzień kontakt z wieloma osobami, np. na ulicy. Ich obawa dotycząca zarażenia się może być najsilniejsza. Ponadto w dużych miastach dostęp do usług zamawiania produktów spożywczych do domów jest najłatwiejszy, co pozwala na rzadsze odwiedzanie placówek handlowych – mówi dr inż. Paweł Prociów z Proxi.cloud.

Z kolei dr Łuczak zaznacza, że słaby związek badanej zależności występuje w miastach od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców oraz na terenach wiejskich. I dodaje, że prawdopodobnie pandemia nie zmieniła mocno przyzwyczajeń osób mieszkających na wsiach. One zazwyczaj robiły większe zakupy raz na dłuższy okres. Chcąc bowiem kupować towary w większych sklepach, musieli dojeżdżać do okolicznych miast.

Analitycy z Proxi.cloud spodziewają się również, że w związku z tym może spadać częstotliwość dokonywania zakupów. Klienci będą rzadziej przychodzić do sklepów, ale do koszyków jednorazowo włożą więcej towarów. Najmocniej będzie to widoczne w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Dużą szansą dla znajdujących się tam sklepów jest wprowadzenie możliwości zakupów online z dostawą do domu.

Badanie zostało wykonane w okresie od 19 sierpnia do 18 października br. Poddano analizie zachowania 1,8 mln klientów ponad 22,1 tys. placówek handlowych na terenie całego kraju. Anonimowe dane zebrano za pośrednictwem tzw. geofencingów, czyli wirtualnych punktów na mapie.