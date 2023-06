Rusza letnia edycja Koła Oszczędności. Dodatkowe rabaty od Kaufland Card

Aby zdobyć letnie kupony, wystarczy po każdych zakupach z Kaufland Card zakręcić „Kołem Oszczędności", które jest dostępne w aplikacji mobilnej Kaufland.

Smaki lata w dobrych cenach

Lato to okres zwiększonego popytu na napoje i przekąski, szczególnie te, które pozwalają ochłodzić nasz organizm w gorące dni. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, Kaufland przygotował dla wszystkich użytkowników mobilnej wersji Kaufland Card, letnią edycję zabawy „Koło Oszczędności”. W tej odsłonie akcji do zdobycia będą atrakcyjne kupony na produkty kojarzące się ze smakami lata.

Oszczędność w Kaufland Card

Szanse na uczestnictwo i otrzymanie wielu ciekawych ofert na produkty, które szczególnie cieszą się popularnością w letnim sezonie, takie jak: napoje, lody, przekąski, czy gotowe od razu do spożycia produkty „to go" marek Kaufland, mają klienci, którzy korzystają z Kaufland Card w aplikacji. Program lojalnościowy Kaufland Card jest nowym programem dostępnym dla klientów Kaufland od 2 marca.

Reguły zabawy są niezwykle proste. Wystarczy od 15 czerwca do 26 lipca dokonać zakupów z wykorzystaniem mobilnej Kaufland Card, a następnie zakręcić „Kołem Oszczędności", aby zyskać dostęp do kuponów zniżkowych przygotowanych specjalnie z myślą o tej promocji. Szansę na zakręcenie Kołem użytkownicy Kaufland Card zyskują po każdych zakupach, niezależnie od wydanej kwoty. Możliwość zakręcenia kołem jest dostępna maksymalnie raz dziennie do końca dnia następującego po dniu dokonania zakupów.