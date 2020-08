Rynek czekolady w nowej rzeczywistości notuje wzrosty

E.Wedel podaje opierając się na danych firmy Nielsen, że rynek czekoladowy w Polsce jest obecnie wart 7,6 mld złotych, czyli o prawie o 4 proc. więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. W ujęciu ilościowym, sprzedaż wzrosła o 1,3 proc. i wynosi ponad 190 tys. ton.

Jak pokazują dane Nielsen za okres lipiec 2019 - czerwiec 2020, najpopularniejszym segmentem w kategorii czekoladowej są tabliczki. Nawet w trudnym okresie pandemii generują one wzrosty, a pierwsze miejsce należy wciąż do wersji mlecznych.

Branża słodyczy, jak wiele innych, odczuwa konsekwencje związane z pandemią COVID-19 i wprowadzanymi obostrzeniami. W pierwszym tygodniu obowiązywania najsurowszych ograniczeń (23-29.03.2020 r.), sprzedaż słodyczy i lodów w sklepach małoformatowych do 300m2 spadła o 14 proc., w supermarketach natomiast o 20 proc. rok do roku (dane: CMR, Wpływ koronawirusa na sprzedaż w sklepach małoformatowych do 300 m2 i supermarketach, marzec 2020).

Spadki dotyczyły głównie produktów impulsowych – batonów, wafelków, lodów czy gum do żucia. W okresie styczeń-czerwiec wzrost dla kategorii czekoladowej generowały głównie tabliczki – mimo epidemii, ich sprzedaż wzrosła o 6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku (E.Wedel za Nielsen - Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Food), sprzedaż wartościowa, okres M07 2019 - M06 2020 i M07 2018 - M06 2019, kategoria: Rynek czekoladowy). To o 1,5 p.p. większy wzrost niż ten odnotowany przy porównaniu lat 2019 i 2018.

