Rynek dóbr luksusowych w Europie skurczył się o 36 proc.

fot. shutterstock

Globalny rynek osobistych dóbr luksusowych takich jak odzież, akcesoria czy kosmetyki odnotował w 2020 roku najgłębszy spadek w historii, po tym jak z powodu pandemii konsumenci ograniczyli wydatki a kraje wprowadziły restrykcje w podróżowaniu. Wartość sprzedanych dóbr skurczyła się w porównaniu do roku ubiegłego o 23 proc. i wyniosła 217 mld euro, szacuje w corocznym raporcie firma doradcza Bain & Company.

Spadek sprzedaży dotknął wszystkie grupy towarów luksusowych, przy czym najmocniejszy 30-proc. zanotowały ubrania i zegarki. Najmniej ucierpiał segment obuwia (spadek o 12 proc.), ponieważ klienci przestawili się na ekskluzywne buty sportowe, jak również biżuteria, gdzie markom pomogła sprzedaż przez Internet oraz stosunkowo stabilny popyt ze strony chińskich konsumentów.

W poprzednich latach rynek notował kilkuprocentowe wzrosty dzięki popytowi generowanemu przez zamożnych Chińczyków, którzy zaopatrywali się w towary luksusowe głównie podczas podróży zagranicznych. Zdaniem ekspertów Bain & Company, którzy wraz z mediolańską Fondazione Altagamma już po raz 19-ty przeanalizowali branżę, do 2023 roku rynek powróci do poziomu sprzed pandemii, ale ulegnie znacznym przeobrażeniom – wzrośnie sprzedaż towarów przez Internet, rynek stanie się bardziej lokalny, a marki będą jeszcze bardziej angażować się społecznie.

– Mamy pozytywne sygnały z Chin, gdzie konsumenci powrócili na rynek. W sierpniu szanghajski sklep Louis Vuitton pobił rekord miesięcznej sprzedaży w Chinach – klienci podczas pocovidowej odwilży kupili towary o wartości 22 mln dolarów, czyli niemal dwukrotnie większej niż średnia miesięczna sprzedaż w sklepie - komentuje Katarzyna Wal, starszy menedżer, Bain & Company.

Z powodu pandemii ucierpiały w tym roku wszystkie największe rynki sprzedaży z wyjątkiem Chin. O ile w Europie i Stanach Zjednoczonych rynek skurczył się o odpowiednio 36 proc i 26 proc., to rynek chiński wzrósł o 45 proc. do 44 mld euro. Coraz liczniejsza grupa chińskich konsumentów, którzy stanowią obecnie około 30 proc. wszystkich klientów, zaczęła kupować towary luksusowe na lokalnym rynku. Eksperci Bain & Company szacują, że nawet gdy powrócą oni do turystyki, wewnętrzny rynek chiński nadal będzie się mocno rozwijał i w 2025 roku stanie się największym rynkiem towarów luksusowych, a chińscy konsumenci będą stanowić połowę wszystkich klientów marek premium.

Wartość towarów luksusowych sprzedawanych przez Internet wzrosła w 2020 roku do 49 mld euro z 33 mld euro rok wcześniej. Tym samym, udział kanału online w całkowitej sprzedaży dóbr luksusowych na świecie niemal podwoił się w ciągu roku do 23 proc. z 12 proc. Eksperci Bain & Company spodziewają się, że pandemia była katalizatorem zmian i w roku 2025 Internet stanie się głównym kanałem sprzedaży dla dóbr luksusowych.

Osoby urodzone między 1981 a 2015, czyli Generacja Y i Z, które odpowiadają już za 57 proc. rynku, preferują marki realizujące odpowiedzialne etycznie i środowiskowo praktyki i angażujące się w niwelowanie nierówności społecznych i rasowych.

Bain & Company szacuje, że w 2020 roku całkowita wartość światowego rynku dóbr luksusowych, która oprócz dóbr osobistych uwzględnia takie kategorie jak nieruchomości, środki transportu (samochody, odrzutowce, jachty), podróże czy kolekcje sztuki, spadła do 1 bln euro.