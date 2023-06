Rynek karmy dla psów i kotów przekroczył 731 mln złotych. Polacy kochają zwierzęta

Rynek karmy dla psów i kotów przekroczył 731 mln złotych

Z roku na rok przybywa właścicieli psów i kotów – stanowią oni już ponad połowę Polaków. Zwierzęta domowe nierzadko są traktowane na równi z członkami rodziny, dlatego w trosce o ich kondycje i zdrowie konsumenci coraz częściej sięgają po gotowe karmy i przysmaki. W rezultacie rynek tej kategorii produktowej z każdym rokiem rośnie i według danych pochodzących z Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia, jego wartość w okresie marzec 2022-luty 2023 przekroczyła już 731 mln złotych.

Według danych GfK, w Polsce jest mniej gospodarstw domowych posiadających dzieci, niż gospodarstw posiadających psa.

– Czworonożni przyjaciele są nam wyjątkowo bliscy, dlatego chcemy, aby jak najdłużej pozostawali w dobrej formie. Jeśli tylko domowy budżet na to pozwala, staramy się wybierać dla nich produkty najlepszej jakości. Ponadto stale rośnie liczba gospodarstw domowych, które sięgają po gotowe, profesjonalne produkty dla psów i kotów. W efekcie wartość rynku tej kategorii produktowej w okresie marzec 2022-luty 2023 wyniosła już ponad 731 mln złotych – mówi Jakub Dubniak, Consultant w Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

Na kocią karmę wydajemy więcej

Przeciętny właściciel psa wydaje rocznie średnio 292 złote na jedzenie dla swojego pupila. Nieco więcej przeznacza na karmę suchą niż mokrą i najchętniej zaopatruje się w opakowania poniżej 5 kg, choć w ostatnim czasie na popularności zyskują także większe opakowania. Wśród listy 10 najczęściej kupowanych marek dominują marki własne topowych sieci.

Z danych GfK wynika, że na karmę dla kotów nabywcy wydają więcej niż w przypadku żywności dla psów. Właściciele mruczków wydają na ich jedzenie średnio 393 złote w ciągu roku. Zdecydowanie dominuje tu karma mokra, głównie w opakowaniach typu saszetki czy puszki. – Warto zwrócić uwagę, że znaczna część kupowanego wolumenu to produkty w opakowaniach do 100 g, co dla większości kotów stanowi odpowiednik jednego posiłku. Produkty tego typu stanowią ponad połowę wartości kupowanej karmy dla kotów. Największymi producentami w tym przypadku są Mars oraz Nestle – komentuje Jakub Dubniak.

Wiodącym kanałem zakupów zarówno w przypadku karmy dla kotów, jak i karmy dla psów, są dyskonty. Istotny jest również kanał e-commerce, gdzie koszyk zakupowy jest ponad 5 razy większy niż w przypadku dyskontów. Co więcej, przez internet konsumenci kupują więcej produktów premium. Ważną rolę – zwłaszcza w przypadku karmy kociej – odgrywają również drogerie, które oferują szeroki wybór pokarmu w małych opakowaniach.