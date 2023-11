Rynek parków handlowych w Polsce - dynamiczne zmiany i obiecujące perspektywy

Jak wynika z najnowszego raportu Rynek parków handlowych w Polsce nieruchomości handlowe w obliczu ostatnich wyzwań wynikłych z pandemii oraz zmian geopolitycznych przeszły fazę dynamicznych przekształceń. Ewolucja ta była rezultatem adaptacji inwestorów, najemców i konsumentów do nowych warunków, co zaowocowało zmianami w preferencjach zakupowych oraz strategiach inwestycyjnych.

Lata 2020-2022 to okres, gdy wiele inwestycji zostało wstrzymanych. Najpierw ze względu na pandemię, a następnie wybuch wojny w Ukrainie. Końcówka 2022 roku pokazała, że inwestorzy powoli wracają do gry, co przekłada się na liczbę realizowanych inwestycji, również na rynku nieruchomości handlowych. Ale zaszły istotne preferencje. Najistotniejszą zmianą jest znaczny wzrost zainteresowania inwestorów parkami handlowymi, które okazały się niezwykle odporne na kryzysy.

Tego typu obiekty handlowe pozostawały otwarte nawet w okresach najbardziej restrykcyjnych lockdownów, podczas gdy centra handlowe musiały zostać zamknięte. Po zniesieniu restrykcji popularność parków handlowych wśród konsumentów nie zmniejszyła się. Przyzwyczaili się oni do zakupów w pobliskich obiektach handlowych lub w sklepach internetowych. Spory wpływ miała na to również rosnąca inflacja oraz niepewna sytuacja finansowa wielu rodzin.

- Inwestycja w parki handlowe cieszy się rosnącym zainteresowaniem, ponieważ jest zdecydowanie świetnym wyborem lokowania kapitału ze względu na perspektywy i bezpieczeństwo tego biznesu. Umowy zawierane są z bardzo dużymi i renomowanymi podmiotami, które zna każdy z nas - są to gracze o istotnym znaczeniu na mapie handlowej, o ugruntowanej pozycji na rynku. Kontrakty są długoterminowe, nawet na kilkanaście lat, co też pozwala nam zaplanować kolejne działania biznesowe i w spokoju myśleć o przyszłości. Lokalizacje i najemcy naszych parków są bardzo atrakcyjne, co sprawia, że wielu inwestorów interesuje się inwestycją i zakupem naszych obiektów - Michał Osadczuk, prezes zarządu RockCapital.

Kolejnym istotnym aspektem mającym wpływ na kierunek rozwoju parków handlowych jest to, że rynek centrów handlowych mieszczących się w dużych aglomeracjach wydaje się być nasycony. Natomiast w mniejszych miastach i miasteczkach zapotrzebowanie konsumentów na parki handlowe jest nadal duże.

- W mniejszych obiektach handlowych, takich jak parki handlowe, częściej robi się szybkie zakupy i korzysta z podstawowych usług - ważniejszy jest tu szybki dojazd do obiektu, wygodne parkingi i lokale dostosowane swoją wielkością do ilości osób, które z nich korzystają. W zależności od tego, czy jest to bardziej zurbanizowany teren i okolicznych mieszkańców jest więcej, lokale muszą być przestronniejsze i należy zapewnić większą ilość miejsc postojowych na parkingu - Katarzyna Szymoniak, główny architekt w RockCapital.

Jak podaje raport, to właśnie rynek parków handlowych jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów. W ciągu 12 lat jego udział na rynku handlowym wzrósł z 9% w 2010 roku do 14% w pierwszej połowie roku 2022. W tym samym czasie centra convenience zwiększyły swój udział z 3% do 9%. I choć to centra handlowe są w dalszym ciągu najpopularniejszym formatem w Polsce, to ich rozwój w ostatnich latach spowolnił właśnie na rzecz różnego rodzaju parków handlowych. Na przykład w pierwszej połowie 2022 roku na 183 200 mkw. powierzchni najmu, aż 66% została oddana w ramach 11 nowych parków handlowych i 12 nowych centrów convenience. Poza tym w tym czasie zostały rozbudowane 2 istniejące już parki handlowe.

Liczby te pokazują wyraźnie, że inwestorzy coraz chętniej skupiają się na mniejszych formatach handlowych, takich jak parki handlowe czy centra convenience. Szczególnie że to te obiekty handlowe okazały się najbardziej odporne na kryzysy wynikające z pandemii i wojny.