Rynek spożywczy stanął. Zakupy przestały rosnąć

Wartość całego rynku FMCG w okresie od marca 2022 r. do lutego 2023 r. zwiększyła się o 16,6 proc., co jest efektem wzrostu cen – wynika z najnowszych danych NielsenIQ zebranych specjalnie dla „Rzeczpospolitej”.

W tym okresie Polacy na podstawowe produkty spożywcze oraz chemiczne wydali 254 mld zł, z czego 183,7 mld zł przypadło na żywność i napoje. Ta kategoria wartościowo urosła 17,7 proc., ale ilościowo jedynie 1,4 proc. Z kolei chemia w ujęciu ilościowym urosła 3,2 proc., a wartościowo 16,2 proc.

Inflacja demoluje rynek

– Jest ewidentne, że obserwowane wzrosty wynikają głównie ze wzrostu cen, wzrost ilościowy w wyżej wymienionej dynamice całego koszyka FMCG oscyluje na poziomie 4,1 proc. – mówi Michał Rudecki, dyrektor z NielsenIQ. – Jeśli popatrzymy na dynamikę na okresie styczeń–luty 2023 r. w porównaniu do stycznia–lutego 2022, widzimy jeszcze większe przyspieszenie wzrostu wartości całego koszyka o 18,1 proc. przy nieco niższym wzroście ilościowym, wynoszącym 2,5 proc. – dodaje.

Wzrost cen to główny trend, z jakim teraz muszą się zmagać wszyscy uczestnicy rynku – tak producenci, dostawcy i same sklepy, jak i konsumenci. Co więcej, nie widać szans, by ceny zaczęły spadać i należy być gotowym na dalszy ich wzrost.

– Nie jesteśmy na szczycie drożyzny, jeszcze w styczniu wielu ekspertów podkreślało, że pomimo spadku inflacji w pierwszym miesiącu roku 2023 w kolejnych miesiącach należy spodziewać się jeszcze nieznacznego windowania cen w sklepach – mówi Anna Semmerling, ekonomistka Uniwersytet WSB Merito. – Miejmy nadzieję, że zgodnie z przewidywaniami wielu ekspertów przełom kwietnia i maja będzie szczytem inflacji, na co w dużym stopniu ma wpływ spadek konsumpcji Polaków, którzy faktycznie zaczynają racjonalnie oszczędzać i bardziej rozważanie i oszczędnie kupować – dodaje.

Jej zdaniem wiele osób ma przeświadczenie, że spadek inflacji spowoduje spadek cen w sklepach.

– Trzeba wyraźnie podkreślić, że obecne ceny z nami już zostaną, a w najbliższych miesiącach jedynie mogą przestać tak dynamicznie rosnąć. Nasze portfele nie nadążają za wzrostem cen, a to ma odzwierciedlenie w malejącej konsumpcji – mówi ekonomistka.

