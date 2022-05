Rynek suplementów diety to ponad 6,5 mld zł. Biedronka spróbuje swoich sił?

Szacunki wskazują, że w zeszłym roku wartość rynku suplementów w Polsce przekroczyła 6,5 mld zł, a przyrost sprzedaży był dwukrotnie wyższy wobec 2020 roku.

Marki własne Biedronki

Znak Go Active odnosi się do takich produktów jak m.in. suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla sportowców, suplementy odżywcze w płynie, białkowe suplementy diety, żelki witaminowe, jogurty, jogurty pitne, jogurty smakowe, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, batony spożywcze na bazie orzechów, przekąski wykonane z mąki sojowej, napoje proteinowe, napoje dla sportowców, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne czy napoje dla sportowców zawierające elektrolity oraz napoje izotoniczne.

fot. za UP RP

Marka Go Acive może dołączyć zatem do ponad 30 marek własnych sieci jak m.in. : Aktiplus LGG, Be Beauty Care, Dada, Delikate, Delta Q, Dobra Torba, Femina, goBIO, Go Vege, Kraina Mięs Nature, Marletto, Mleczna Dolina czy Vital Fresh.

Czasy galopującej inflacji to czasy marek własnych

Marki własne stanowią główny filar rozwoju sieci sklepów Biedronka. Stanowią one o unikalności oferty i wpływają na lojalność klientów. Stowarzyszenie Producentów Marek Własnych (PLMA) podaje, że wyzwania gospodarcze – takie jak inflacja – prawie zawsze faworyzują marki własne, ponieważ konsumenci chcą ograniczać wydatki i szukają jak najlepszej wartości bez poświęcania jakości.

W niespokojnych czasach wrażliwość cenowa konsumentów rośnie, a elastyczności cenowe zmieniają się w zależności od kategorii i potrzeb. Konsumenci będąc bardzo ostrożni w wydatkach zmieniają zachowania zakupowe i skłaniają się ku tańszym opcjom w kategoriach.

Polacy łykają suplementy diety na potegę

OSAVI, polska marka suplementów diety premium, przedstawiła niedawno raport „Polacy a suplementy diety. Ekologia i jakość”. Wynika z niego, że blisko jeden na trzech suplementujących dietę Polaków zażywa dwa preparaty dziennie, a 27,1 proc. respondentów deklaruje przyjmowanie jednego. Co piąty badany przyznaje, że zażywa trzy preparaty dziennie, a co dziewiąty – cztery. Ponad połowa ankietowanych deklaruje zakup suplementów po jednym opakowaniu. Nabywanie podczas zakupów większej liczby przyznaje 36 proc. respondentów.