Salesupply: Obsługa klienta to sposób na wyróżnienie się e-sklepu od konkurencji

Fot. Shutterstock

Dla 14 proc. ankietowanych właścicieli sklepów internetowych, obsługa klienta jest istotnym czynnikiem wyróżniania się na tle konkurencji – wynika z raportu „Jak wyglądały trendy w obsłudze klienta w 2019 roku” firmy Salesupply. To drugi najczęściej wskazywany element odróżniający sklep od konkurencji, po dbaniu o doświadczenie klienta i o to, by korzystanie z platformy było przyjemne i łatwe (26 proc. odpowiedzi).

Salesupply przygotował raport dotyczący trendów w obsłudze klienta. W raporcie „Jak wyglądały trendy w obsłudze klienta w 2019 roku” starano się odpowiedzieć między innymi na pytanie, w jaki sposób kontakt z obsługą klienta wpływa na realizację celów biznesowych sklepu internetowego.

Realizacja celów biznesowych wiąże się też z zatrzymaniem pozyskanych już klientów. Także tutaj obsługa klienta jest bardzo istotna. Jak pokazują analizy Salesupply, nawet 66% klientów jest skłonnych zmienić zaufany sklep internetowy na inny, z powodu złej obsługi klienta.

- W dobie globalizacji, wielu sprzedawców myśli o ekspansji zagranicznej. W tym wypadku, olbrzymią rolę odgrywa obsługa w języku ojczystym: telefoniczna, mailowa, a nawet czat dostępny na stronie. Oczywiście przed inwestycją w obsługę klienta, należy rozważyć takie czynniki jak popyt, perspektywa na przyszłość czy typ produktów, które chcemy sprzedawać – zaznacza Salesupply.

Warto mieć na uwadze, że wg danych z raportu, 74% konsumentów chce obsługi w swoim języku. Lokalizacja sklepu oraz obsługa klienta w języku ojczystym, jest istotnym elementem budującym zaufanie.