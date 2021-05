Selgros: 2,2 mln zarejestrowanych klientów i 51 mln zł zysku

Selgros chce otwierać mniejsze formaty hal, fot. materiały prasowe

Spółka Transgourmet Polska, która prowadzi w Polsce sieć hal Selgros, uzyskała w ubiegłym roku przychody ze sprzedaży w wysokości 3.437,4 mln zł i wykazała zysk brutto w wysokości 51,2 mln zł. Sieć ma 2.246.391 zarejestrowanych klientów.

26 marca 2020 roku w Siedlcach został otwarty nowy market Selgros cash & carry o mniejszym formacie i mniejszej powierzchni sprzedaży tj. około 6000 m2. W nowej hali zastosowano szereg rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju jak: energooszczędne oświetlenie LED, system odzysku energii cieplnej z instalacji chłodniczej wykorzystywanej potem do ogrzewania budynku oraz przygotowywania ciepłej wody. W hali tej znajduje się również piekarnia wypiekająca chleb na miejscu według własnych receptur, lada obsługowa z artykułami świeżymi, szafa do sprzedaży wołowiny dojrzewającej na sucho (dry aged beef), restauracja Brasserie, elektroniczne etykiety cenowe a na parkingu - stacja do ładowania samochodów elektrycznych.

25-proc. spadek sprzedaży do horeca

- Wybuch pandemii koronawirusa na początku roku sprawozdawczego spowodował częściowe zamknięcie gospodarki (lockdown) i ograniczenia, które dotknęły również handel. Zamknięcie hoteli i restauracji spowodowało zmniejszenie sprzedaży dla klientów z dowozem w kanale food service i dla klientów w kanale cash & carry z obszaru Horeca o około 25 %. Jednak zakupy na zapas przez klientów w kanale cash & carry zrekompensowały utratę obrotów z klientami Horeca. Nasi klienci prowadzący sklepy spożywcze dobrze sobie poradzili w czasie utrudnień związanych z pandemią a klienci detaliczni (końcowi) znacznie zwiększyli zakupy w naszych halach sprzedaży - podaje spółka.

Inwestycje w mniejsze formaty

W roku 2020 firma kontynuowała prace ukierunkowane na zapewnienie ekspansji stacjonarnego handlu spółki i inwestowała w zakupy działek przeznaczonych pod zabudowę marketów o mniejszym formacie. Zgodnie z przyjętą strategią w roku 2021 planowane jest rozpoczęcie budowy marketu o mniejszym formacie w Słupsku. Finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej w roku sprawozdawczym odbywało się z bieżących przepływów środków pieniężnych oraz z kredytu bankowego w rachunku bieżącym, a także z dodatkowych transz pożyczki w wysokości 100,0 mln zł otrzymanej z Transgourmet Holding AG. Spółka ze środków własnych wypłaciła dywidendę dla udziałowca w wysokości 40 mln PLN i spłaciła kredyt hipoteczny w wysokości 21,3 mln EUR co skutkowało zrealizowaniem ujemnych różnic kursowych na kwotę 19,4 mln PLN i obniżeniem wyniku finansowego netto.