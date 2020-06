Serwisy streamingowe napędzają sprzedaż telewizorów

W pierwszych trzech tygodniach maja TPV Technologies zanotował wzrost sprzedaży nie tylko w porównaniu z marcem czy kwietniem 2020, ale też rok do roku. Sprzedaż telewizorów wzrosła w tym okresie o 58%, a sprzętu audio o 81% rdr.

Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia wzrosła z 5,4% w marcu do 5,7% w kwietniu. Lepsze wyniki sprzedażowe w sektorze TV i audio to również efekt ponownego otwarcia galerii handlowych 4 maja. – Według danych agencji Cyrek Digital, od 13 marca do 3 kwietnia o 71% wzrosła wartość sprzedanego sprzętu RTV i AGD na Allegro, a samych telewizorów aż o 100% w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku. Z drugiej strony wielu Polaków przed zakupem wciąż woli obejrzeć sprzęt na żywo, zwłaszcza jeśli inwestuje w droższy produkt, dlatego otwarcie galerii handlowych na początku maja przełożyło się na poprawę sprzedaży – komentuje Marcin Habzda.

Czynnikiem sprzyjającym sprzedaży telewizorów był z kolei wzrost popularności platform oferujących filmy i seriale online. - Kupujący telewizory Philips z systemem Android otrzymują bezpłatnie vouchery do wykorzystania na platformie Raten.tv – informuje Marcin Habzda.



Na 2020 rok były zaplanowane dwie duże imprezy sportowe, które zwykle zachęcają kibiców do zakupu nowych telewizorów.

– W ubiegłym roku w Polsce sprzedało się 2,1 mln telewizorów. W tym roku zakładaliśmy podobne wielkości, przy jednoczesnym wzroście wartościowym. Igrzyska Olimpijskie czy duże piłkarskie wydarzenia, takie jak EURO, to zawsze powód do optymizmu i zwiększenia planów sprzedażowych na dany rok w branży RTV. Ich odwołanie wymusza weryfikację założeń. Nasze wyniki będą nieco niższe niż planowaliśmy na 2020 rok przed wybuchem pandemii, jednak nadal możemy liczyć na wzrosty w porównaniu z 2019 rokiem – zadeklarował dyrektor zarządzający TPV Technologies Polska.

TPV Technologies ma w Gorzowie Wielkopolskim swoją jedyną fabrykę telewizorów w Europie. – Tuż po wybuchu epidemii, w związku z ograniczeniami wprowadzanymi w różnych krajach, w naszej fabryce dochodziło do krótkich przestojów oraz do spadku produkcji o około 30% w marcu. Dziś sytuacja się ustabilizowała, stąd część premier nowych modeli, które w tym roku przesuwaliśmy z wiosny na jesień, może odbyć się już w miesiącach letnich – stwierdza Marcin Habzda.