Sezon na grzyby - co warto wiedzieć?

Choć grzyby to jedne z najstarszych organizmów żywych na Ziemi i występują właściwie wszędzie – porastają naturalne podłoża, są sztucznie hodowane, znajdują się w glebie, powietrzu i wodzie – nadal mało o nich wiemy. Szacuje się, że ich królestwo liczy ok. 1,5 mln gatunków, a 90% grzybów wciąż pozostaje nieznanych. Nie są ani zwierzętami, ani roślinami. Zgodnie z odkryciami mykologii - nauki o grzybach - grzybnia tworzy ogromną sieć, której nici, niczym ludzkie neurony, komunikują się wzajemnie ze sobą i okolicznym ekosystemem.

Jeszcze do niedawna powszechnie funkcjonowało wiele mitów na temat grzybów, m.in. że nie mają żadnych wartości odżywczych. Tymczasem jak wskazują badania, grzyby składają się głównie z wody, ale zawierają również sporo cennych dla organizmu składników, takich jak: mikro i makroelementy (np. cynk, fosfor, magnez, miedź, potas, sód, wapń, żelazo), witaminy (niacyna, ryboflawina, tiamina, witaminy A, D i C), węglowodany, tłuszcze, a także błonnik, który daje poczucie sytości, usprawnia trawienie i utrzymuje wysoki poziom metabolizmu oraz od 3 do 9 proc. białka, które wpływa na ich strukturę i jędrną, przypominającą mięso konsystencję. Dzięki temu mogą być sycącym, esencjonalnym i smacznym dodatkiem do naszego jadłospisu. Ponadto występujące w grzybach antyoksydanty wspierają układ odpornościowy, a beta-gluken uczestniczy w procesie obniżania poziomu złego cholesterolu. Grzyby są też niskokaloryczne, dlatego sprawdzają się w diecie redukcyjnej - szczególnie świeże, bo ilość kalorii w porównaniu z ich objętością i wagą jest niewielka.

Potrawy z grzybami to prawdziwa uczta dla podniebienia, ale po grzyby warto sięgać częściej, także ze względu na ich rozliczne, dobroczynne dla naszego organizmu właściwości. Pamiętajmy jednak, by grzyby pochodziły ze sprawdzonych źródeł.

Nadal musimy się wiele nauczyć o tych tajemniczych organizmach. W Polsce wiedzę na temat prawdziwego oblicza grzybów od lat propaguje prof. dr hab. Bożena Muszyńska - farmaceutka, botaniczka i mykolożka. Dobrze wiedzieć, na przykład, że niektóre gatunki rosnącej na drzewach huby zawierają związki przeciwzapalne, odkażające i antybakteryjne, mogą więc być wykorzystywane jako środek opatrunkowy, wspomagają leczenie ran i świetnie nadają się do czyszczenia zębów. „Zwykłe” pieczarki są bogate w antyoksydanty, które zwalczają szkodliwe dla nas wolne rodniki i działają dobroczynnie na wiele sposobów, a nóżki boczniaków mają w sobie dużo polisacharydów, warto więc je ususzyć, zmielić i dorzucać do zup. Z badań przeprowadzonych na boczniaku ostrygowatym wynika, że potrafi rozłożyć promieniowanie radioaktywne. Ponadto grzyby ze względu na obecność serotoniny i melatoniny podnoszą nastrój i wspomagają wychodzenie z depresji, a zawarty w nich tryptofan jest zalecany osobom narażonym na przewlekły stres, napięcie nerwowe i mającym kłopoty ze snem. Uważa się także, że jedząc grzyby możemy naturalnie się odmłodzić i zyskać dodatkową energię: pochodzący z Japonii shitake jest nazywany „grzybem wiecznego życia”, a reishi (lakownica żółtawa) wg amerykańskiego mykologa, Paula Stametsa, jest grzybem młodości i długowieczności, natomiast ganoderma jest chętnie wykorzystywana w kosmetyce.