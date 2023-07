Sieci handlowe w Polsce tracą klientów. Najwięcej na tle Europy

Sprzedaż w sieciach handlowych w Polsce w maju spadła znacząco i to już trzeci miesiąc bardzo złych wyników. Według danych skorygowanych o inflację, sprzedaż zmniejszyła się realnie aż o 8 proc. O tyle mniej towarów kupiliśmy w sklepach niewyspecjalizowanych z przewagą żywności, czyli marketach. To dużo na tle średniej, ogólnej sprzedaży detalicznej w Europie, która zmalała o 4 proc. Sprzedaż w samych marketach w całej UE zmniejszyła się o 2,9 proc. Dal porównania, w Chorwacji i Hiszpanii rosła o odpowiednio 3,8 i 4,5 proc. rok do roku - podaje Eurostat.

Miesięczne spadki w handlu detalicznym

W strefie euro w maju 2023 r., w porównaniu z kwietniem br., wolumen sprzedaży w handlu detalicznym spadł o 0,5% w przypadku żywności, napojów i wyrobów tytoniowych oraz o 0,3% w przypadku paliw samochodowych, podczas gdy w segmencie artykułów nieżywnościowych wzrósł o 0,1%.

We wszystkich krajach członkowskich UE wolumen sprzedaży handlu detalicznego żywnością, napojami i tytoniem zmniejszył się o 0,3%, pozostając na niezmienionym poziomie dla produktów niespożywczych i rosnąc o 0,3% dla paliw samochodowych.

Spośród krajów członkowskich, dla których dostępne są dane, największe miesięczne spadki wolumenu sprzedaży handlu detalicznego ogółem zarejestrowano w Słowenii (-5,3%), Luksemburgu (-4,5%) i Polsce (-3,7%). Najwyższe wzrosty wystąpiły w Rumunii (+3,3%), Portugalii (+3,2%) i Szwecji (+1,6%).

Wyniki handlu detalicznego źródło: Eurostat

Roczna recesja w sektorze detalicznym

W strefie euro w maju 2023 r., w porównaniu z majem 2022 r., wolumen sprzedaży handlu detalicznego spadł o 3,5% w przypadku żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, o 2,2% w przypadku paliw samochodowych i o 2,1% w przypadku artykułów nieżywnościowych.

W krajach członkowskich UE wolumen sprzedaż handlu detalicznego spadł o 3,5% w przypadku żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, o 2,5% w przypadku paliw samochodowych oraz o 2,4% w przypadku produktów niespożywczych.

Wśród krajów członkowskich, dla których dostępne są dane, największe roczne spadki wolumenu sprzedaży handlu detalicznego ogółem zarejestrowano w Słowenii (-13,4%), na Węgrzech (-12,3%) i Estonii (-9,6%).

Najwyższe wzrosty zaobserwowano w Hiszpanii (+7,3%), na Cyprze (+6,1%) i Malcie (+3,3%).