Sklepy, firmy usługowe i restauracje otwierają rachunki za energię z przerażeniem

– Zamrożenie cen energii delikatnie odsunęło w czasie widmo tragedii w wielu firmach. Nie zmienia to faktu, że wszyscy mierzą się z podwyżkami, a nie każda firma ma poduszkę finansową, która pozwoli jej na utrzymanie się na rynku. Najbardziej martwimy się o sektory energochłonne, które nie zabezpieczyły się na czas kryzysu – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Ceny energii dobijają największych i najmniejszych

Kryzys energetyczny jest poważnie odczuwalny w firmach w województwie zachodniopomorskim. Najpoważniejsza sytuacja jest w największych i najmniejszych firmach.

- Od początku wybuchu wojny w Ukrainie wiadomo było, że niestety wzrost cen surowców jest nieunikniony. Wzrosty kosztów energii, prądu i paliwa jest najmocniej odczuwalny dla sektorów takich jak firmy drzewne, fabryki przemysłowe, hale magazynowe i logistyczne. Wielkie, wymagające ogrzania i energii przestrzenie – wyjaśnia Hanna Mojsiuk.

Na drugim biegunie znajdują się małe przedsiębiorstwa - sklepy, firmy usługowe i restauracje.

- Są to firmy, które nie wyłączą kuchenek, nie wyłączą lodówek i nie mogą wysłać pracowników na pracę zdalną. Słyszymy o podwyżkach na poziomie nawet do 300%. W takim przypadku zamrożenie cen energii, które rząd zaproponował kilka miesięcy temu jest nie tyle ratunkiem, co zawieszeniem egzekucji w czasie – ocenia prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. - Przedsiębiorcy otwierają rachunki z kopertami z przerażeniem. Wielu wie, że od ich wysokości zależy ich przetrwanie. Sytuacja gastronomii jest niestety najlepszym dowodem na to, że funkcjonujemy w czasie kryzysu dotkliwego dla niektórych branż – dodaje Hanna Mojsiuk.

Wyścig po pompy ciepła i fotowoltaikę

Przedsiębiorcy od roku szturmują firmy zajmujące się optymalizacją energetyczną, pompami ciepła, fotowoltaiką. Wszystko, by zniwelować koszty, zaoszczędzić jak najwięcej i zabezpieczyć się energetycznie. Takie inwestycje są jednak kosztochłonne i w czasie wielkiego zainteresowania energią odnawialną, trzeba poczekać na ich realizację.

- Rachunki wzrosły ogromnej ilości przedsiębiorców. Nie da się w tym momencie mówić o statystykach, bo właściwie nie ma przedsiębiorcy, który powiedziałby, że problem go nie dotyczy. To jest kwestia skali działania i tego, czy firmy są odporne na wzrosty cen. Mamy informacje o dużej ilości upadłości firm w tym roku, a energetyka jest jednym z czynników generujących najwyższy koszt – mówi Jakub Manicki, prezes spółki Red Snake, ekspert ds. energetyki. - Łączy je jedno: mówią nam, że mamy działać jak najszybciej i np. zakładać im panele fotowoltaiczne, bo jeszcze jeden taki kwartał wzrostu kosztów, a nie będzie już z czego dosypywać pieniędzy – zaznacza.

Projekt OP:EN – Optymalizacja Energetyczna

31 stycznia w kompleksie Hanza Tower odbędzie się pierwsza edycja wydarzenia OP:EN – Optymalizacja Energetyczna. Projekt tworzy grupa zainteresowanych przedsiębiorców we współpracy z Północną Izbą Gospodarczą oraz Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT. Wstęp na wydarzenie jest wolny po wcześniejszej rejestracji. To największa w tym półroczu konferencja energetyczna w naszym regionie.

- Chcemy mówić o tym, jak zmienić dotychczasowe podejście przedsiębiorców do zabezpieczenia energii cieplnej i energetycznej w ich firmach i jak osiągnąć oszczędności przez wdrożenie nowoczesnych technologii energetycznych. To nie będzie formuła prezentacji producentów, jesteśmy praktykami, nie będzie to konferencja pełna pustych i teoretycznych informacji – mówi Piotr Ostrowski, współorganizator wydarzenia.

Rejestracja trwa i jest bezpłatna.