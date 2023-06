Slim VAT 3 opublikowany - obiecujące zmiany w 7 obszarach

5 czerwca br. ogłoszono długo wyczekiwany pakiet Slim VAT 3, czyli nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wprowadza kolejne rozwiązania, które mają uprościć i przyspieszyć rozliczanie podatku VAT. W ustawie między innymi podwyższono limit wartości sprzedaży (z 1,2 mln euro do 2 mln euro), poniżej którego podatnik zaliczany jest do małych podatników, wprowadzono korekty podatku należnego w zakresie systemu TAX FREE oraz uregulowano zasady ustalania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku, gdy faktura została wystawiona w walucie obcej.

Przypominamy, że dotychczasowe pakiety SLIM VAT 1 oraz SLIM VAT 2 (oznaczające Simple Local And Modern VAT) są efektem prowadzonego przez resort finansów audytu przepisów, mającego na celu dostosowanie ich do warunków działania małego i średniego biznesu. Pierwsze zmiany w ramach pakietu SLIM VAT 1 weszły w życie 1 stycznia 2021 r., natomiast zmiany z pakietu SLIM VAT 2 wdrożono częściowo w trakcie 2021 r., a w pozostałej części od początku 2022 r. Teraz ujawniona została kolejna odsłona pakietu.

Zgodnie z założeniami, SLIM VAT 3 ma usuwać wiele przestarzałych i zbędnych w dobie cyfrowych rozliczeń obowiązków, które wciąż spoczywają na przedsiębiorcach. Ministerstwo zaproponowało ponad 20 zmian mających na celu uproszczenie rozliczania VAT.

Zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym:

Uproszczenie rozliczania VAT:

Zmiany w zakresie dokumentowania transakcji:

Złagodzenie przepisów dot. sankcji VAT:

Szerszy zakres zwolnień z VAT:

Konsolidacja i ujednolicenie w zakresie wydawania wiążących informacji:

Zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorców:

W celu wprowadzenia rozwiązań z pakietu SLIM VAT 3 Ministerstwo Finansów znowelizuje przepisy ustawy o VAT prawa bankowego oraz prawa celnego. Większość zmian wchodzi w życie 1 lipca 2023 r.

Mateusz Kisiel, doradztwo podatkowe, manager EY Polska:

Slim VAT 3 to nie rewolucja, lecz oczekiwana ewolucja rozliczeń VAT. Wyraźne podniesienie limitu obrotu dla małych podatników może poprawić sytuację wielu przedsiębiorców. Szersze grono będzie mogło skorzystać z kwartalnych rozliczeń VAT oraz metody kasowej. Kolejna grupa zmian wynika w orzecznictwa TSUE, który dość regularnie wytyka ustawodawcy, że przepisy polskiej ustawy o VAT nie są zgodne z unijną dyrektywą. Mowa o zmianie zasad wymierzania sankcji VAT oraz przepisów w sprawie rozliczania WNT. Obiecująca dla podatników jest przede wszystkim zmiana zakładająca brak automatyzmu w wymierzaniu sankcji VAT. Założenie indywidualizacji kary oraz możliwość różnicowania wysokości dodatkowego zobowiązania to krok w dobrym kierunku, który przynajmniej w założeniu ma sprzyjać większej sprawiedliwości. Inną kwestią jest, jak organy podatkowe będą z takiej możliwości korzystały w praktyce. Obawiam się, że kary „w górnych widełkach” zagrożenia wciąż będą normą. Część zmian powinna ucieszyć osoby zajmujące się rozliczaniem VAT. Upraszczają one lub doprecyzowują obecnie funkcjonujące rozwiązania. Uregulowanie kwestii kursów walutowych stosowanych przy korektach faktur, połączenie momentu ujęcia korekty WDT z obowiązkiem podatkowym, brak obowiązku drukowania dokumentacji z kas online – to drobne zmiany, które mogą sprawić, że rozliczenie tego podatku będzie prostsze. Regulują zagadnienia dotąd nieuregulowane, a także ograniczają formalizm. Wprowadzane przez Ministerstwo Finansów zmiany należy ocenić więc pozytywnie – obejmują wiele obszarów, na które od dawna czekają podatnicy i nie pogarszają ich sytuacji. Bardzo duża liczba zgłoszonych uwag na etapie konsultacji pokazuje jednak, że oczekiwania przedsiębiorców, jak i praktyków zajmujących się podatkami, są znacznie większe. Podatnicy oczekują przede wszystkim zmian, które pozwolą im na poprawienie ich płynności finansowej.