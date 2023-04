Smaki PRLu - po tych produktach pozostało jedynie wspomnienie

Część Polaków ma sentyment do produktów spożywczych, które były popularne za czasów PRL-u. Niektóre z nich to kultowe już marki, które wówczas stanowiły podstawę codziennego jadłospisu. Choć wiele z tych produktów przetrwało do dzisiaj, to jednak wiele zniknęło z rynku, a ich smak pozostał tylko w pamięci konsumentów.