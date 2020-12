Smereka, Impel: W sklepie ważne jest bezpieczeństwo towaru

Brak jednoznacznych wytycznych, jak często i co dezynfekować w sklepach - ocenia Grzegorz Smereka, wiceprezes Impel System Sp. z o.o. Fot. Impel

W sklepie ważne jest nie tylko bezpieczeństwo personelu i klientów, ale też towaru na półce. Klienci często biorą do ręki produkt, który później odkładają. Dlatego dezynfekcja, ograniczona tylko do ciągów komunikacyjnych, może okazać się niewystarczająca. To kwestia, na którą sieci handlowe muszą zwrócić uwagę – mówił Grzegorz Smereka, wiceprezes Impel System Sp. z o.o., dyrektor grupy produktowej Cleaning, Grupa Impel, podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Jego zdaniem sklepy stacjonarne wciąż cieszą się dużym powodzeniem, mimo wzrostu sprzedaży w e-commerce. - Jednocześnie, powinniśmy być świadomi, że każdy kto wchodzi do sklepu może być zarażony i w pewnym sensie stanowić zagrożenie. Dlatego tak ważna jest dezynfekcja – tłumaczył Grzegorz Smereka.

Wiceprezes Impel System zwrócił uwagę, że brak jest jednoznacznych wytycznych, jak często i co dezynfekować w sklepach. - Zalecenia GIS mówiły, że co godzinę i dotyczyło to stanowiska kasy i obsługi. Z kolei zalecenia ministerstwa rozwoju określały, że dezynfekcja powinna dotyczyć także klamek, wózków i koszyków sklepowych – wymieniał ekspert. - To, w jakich odstępach czasowych dokonywać dezynfekcji – tak naprawdę zależy od zarządzających - dodał.

- W sklepie ważne jest nie tylko bezpieczeństwo personelu i klientów, ale też towaru na półce. Klienci często biorą do ręki produkt, który później odkładają. Dlatego dezynfekcja, ograniczona tylko do ciągów komunikacyjnych, może okazać się niewystarczająca. To kwestia, na którą sieci handlowe muszą zwrócić uwagę – mówił Grzegorz Smereka.

Jak zauważył, firm zajmujących się produkcją środków do dezynfekcji jest bardzo dużo ale kluczowy jest sposób wykorzystania tych środków i ich właściwy dobór. - Niektóre z nich mogą uszkadzać powierzchnie, produkty lub powodować przebarwienia. To ma duże znaczenie w przemyśle spożywczym, gdzie użyte mogą być tylko odpowiednie środki, dopuszczone do kontaktu z żywnością, których nie trzeba zmywać. Na to trzeba zwrócić uwagę – podkreślił wiceprezes Impel System.