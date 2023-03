Śniadanie wielkanocne droższe średnio o 1/3, mazurki 45 proc. w górę

Głównym produktem spożywczym kojarzącym się z Wielkanocą są jaja. Podobnie jak w zeszłym roku i w tym doświadczymy znacznych wzrostów ich cen. W ujęciu rok do roku jaja będą droższe o około 45-50%. Przyczynami są głównie podwyższone ceny pasz i energii oraz działanie wirusa ptasiej grypy.

Ceny mięsa na Wielkanoc wyższe o 45 %

Ceny mięsa, wędlin, pasztetów oraz innych przetworów mięsnych, tradycyjnie pojawiających się na wielkanocnych stołach, również wzrosną. Główną kategorią produktową, gdzie odnotujemy wzrosty, będzie mięso wieprzowe. Jego cena będzie wyższa o nawet 40-45% w ujęciu rocznym. W przypadku wędlin i przetworów z wieprzowiny sytuacja wygląda nieco lepiej – podrożeją jedynie 25-30% w porównaniu z rokiem 2022. – Na wzrost cen wpływają głównie wysokie ceny pasz, oraz generalnie wysokie poziomy kosztów produkcji. Pomimo znacznego wzrostu cen jaj, sam drób będzie najwolniej drożejącym typem mięsa – o 20% w ujęciu r/r. Czynniki wzrostu cen drobiu są podobne jak w przypadku cen jaj – wskazuje Jakub Jakubczak, analityk Sektora Food and Agri w Banku BNP Paribas.

Co prawda za twaróg zapłacimy prawie 25% więcej niż przed rokiem, to w przypadku masła ceny prawdopodobnie pozostaną na podobnym poziomie lub wzrosną w niewielkim stopniu. – W przypadku twarogu wzrost cen wynika głównie z nadal relatywnie wysokiej globalnej ceny mleka. Z kolei cena masła przeszła znaczącą korektę, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Warto również dodać, że historycznie masło jest jednym z pierwszych kandydatów do obniżek cen czy promocji, dlatego nie można wykluczyć chwilowych obniżek cen wśród detalistów – komentuje Jakub Jakubczak.

Pieczywo i mazurek droższe o około 45%

Przygotowanie tradycyjnych bab wielkanocnych, mazurka czy pieczywa również będzie w tym roku droższe – głównie za sprawą rosnących cen mąki i cukru. W tym roku ceny mąki będą wyższe o około 40% w ujęciu rocznym, zaś chleba – o około 30%. – Za wysokimi cenami tych dóbr stoją głównie rekordowo wysokie ceny zbóż na przełomie lat 2022/23, wysokie koszty energii (szczególnie w piekarnictwie) oraz wyższe koszty pracy i transportu – tłumaczy Jakub Jakubczak.

Słodkie wypieki mogą być w tym roku prawdziwym rarytasem na stołach, biorąc pod uwagę znaczące wzrosty cen cukru oraz tłuszczy roślinnych. W przypadku cukru, ceny mogą być nawet o 86% wyższe niż rok temu. Z kolei jeśli chodzi o tłuszcze, możemy spodziewać się cen na poziomie około 25% wyższym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Ceny niektórych warzyw i owoców wzrosną o 30%-50%

W przygotowaniu wielu potraw wielkanocnych wykorzystujemy znaczne ilości najróżniejszych warzyw i owoców. To kategoria produktów spożywczych, w której tegoroczne wzrosty cen są najbardziej zróżnicowane, co częściowo może wpłynąć na decyzje zakupowe Polaków. Warzywa i owoce trafiające na stół wielkanocny mogą być średnio o około 35% droższe niż przed rokiem. Warto wspomnieć tutaj o kilku produktach, które się wyróżniają: cebula może być droższa o prawie 50%, zaś cena marchwi może wzrosnąć o około 42%. Są też produkty notujące znacznie niższe wzrosty cen w 2023 roku, takie jak jabłka (+11%) czy sok jabłkowy (+7%). – W przypadku warzyw za podwyżki odpowiadają głównie wysoki popyt eksportowy, problemy z produkcją w Europie wywołane suszą, jak i zawirowania w Polskiej produkcji – wskazuje Jakub Jakubczak, analityk Sektora Food and Agri w Banku BNP Paribas.

W związku ze wzrostem wszystkich głównych kategorii żywnościowych przygotowanie koszyczka wielkanocnego w tym roku będzie kosztować zdecydowanie więcej niż przed rokiem.

Koszyk produktów spożywczych najczęściej kupowanych przed Wielkanocą, w którego skład wchodzą: 1 kg chleba pszenno-żytniego, 2 kg mąki pszennej, 2 kg mięsa wieprzowego, 2 kg kurczaka patroszonego, 0,5 kg szynki wieprzowej, 1 kg kiełbasy wędzonej, 1 kg twarogu półtłustego, 30 jaj, 1 kg masła, 1 kg oleju rzepakowy, 1 kg jabłek, 1 kg buraków, 1 kg marchwi, 1 kg cebuli, 3 kg ziemniaków, 1 kg cukru i 2 litry soku jabłkowego, będzie o około 28% droższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Przeciętna święconka, zawierająca dwa jaja, 50 g pieczywa i 50 g kiełbasy, będzie aż o 38% droższa w porównaniu z ubiegłorocznymi Świętami.