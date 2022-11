Sodexo: Konsumenci postrzegają akcje promocyjne jako potencjalny zastrzyk gotówki

Galopujące ceny sprawiają, że Polacy chętnie biorą udział w akcjach promocyjnych. Oprócz względów praktycznych istotne są też czynniki emocjonalne – wygrana w konkursie czy loterii to szansa na poprawę nastroju i spełnienie marzeń. Takie wnioski płyną z najnowszego badania Sodexo Benefits and Rewards Services Polska „Nagrodomania, czyli promowanie przez nagradzanie – edycja 2022”.

Najbardziej motywujące okazują się nagrody pieniężne (80,4%), zapewniające obdarowanemu wolność wyboru i możliwość samodzielnego decydowania, na co przeznaczyć środki finansowe. Aż 6 na 10 badanych twierdzi, że przyszłość należy do nagród w formie cyfrowej.

Polacy chętnie uczestniczą w programach lojalnościowych

Z najnowszego badania Sodexo wynika, że najczęściej wybieranym w ciągu ostatniego roku rodzajem akcji promocyjnych był program lojalnościowy (74,6%), a następnie loteria (69%). Udział w promocji z gratisami zadeklarowała ponad połowa badanych (51,4%). Rzadziej angażujące okazały się zakupy z rabatami, np. podczas sezonowych wyprzedaży (43,4%). Spośród osób, które uczestniczyły w akcjach, jedna czwarta zadeklarowała udział w loteriach czy konkursach raz w miesiącu (27,7%) lub raz na kwartał (26%).

Co dokładnie sprawia, że Polacy poświęcają czas na udział w takich inicjatywach? Główny powód ma podłoże finansowe – akcje promocyjne to szansa na wsparcie domowego budżetu i zaoszczędzenie pieniędzy (64,5%). Znaczącym „wabikiem” są też atrakcyjne nagrody (61,3%). Udział w konkursach czy innych akcjach to też dawka różnych emocji, jednak dzisiaj uczestnicy przede wszystkim kierują się racjonalnymi przesłankami – chęć podjęcia ryzyka czy przygoda przyciągają tylko 27,1% badanych. Z kolei zabawa i współzawodnictwo to argument ważny dla 36,8% respondentów. Najrzadziej wskazywanym powodem jest chęć zdobycia wiedzy (7,3%).

Pieniądz jako nagroda motywuje najbardziej

Jak widać, konsumenci wykazują przede wszystkim praktyczne nastawienie i postrzegają akcje promocyjne jako potencjalny zastrzyk wsparcia. Jako najbardziej motywujące wskazywane są nagrody pieniężne (80,4%), gdyż w elastyczny sposób pozwalają zaspokoić indywidualne potrzeby. Na drugim miejscu znalazły się nagrody rzeczowe (np. smartfon, hulajnoga, sprzęt RTV/AGD), a na trzecim – rabaty (36,8%). Mniejszą popularnością cieszą się nagrody w postaci produktów własnych (35,5%) oraz nagrody w formie doświadczeń i przeżyć, np. wycieczki, pobyt w SPA (29,2%), co pokazuje, że konsumenci wolą sami decydować, w jaki sposób i na jakich warunkach skorzystają z wygranej.

Czynniki motywujące do wzięcia udziału w akcji, fot. mat. pras.

Nagrody pieniężne wspierają budżet

Co jeszcze sprawia, że nagrody pieniężne działają jak magnes? Przede wszystkim wspierają domowy budżet i pomagają stawić czoło bieżącym wydatkom – tak uważa aż 7 na 10 respondentów. Kolejnymi kluczowymi argumentami są wolność wyboru i łatwość wykorzystania – aż 94% uczestników badania docenia w nagrodach pieniężnych fakt, że może je przeznaczyć na dowolny cel, w dowolnym momencie i w dowolny sposób.

„Mogę ją przeznaczyć na spełnianie marzeń” – tak stwierdziło 46,5% respondentów. Nagrody pieniężne doceniane są m.in. za łatwość użycia (34,8% wskazań). Ich walorem jest też to, że można się nimi podzielić czy przekazać komuś innemu, co jednak nie jest jeszcze tak powszechnie dostrzegane (17,1%).

Potencjał cyfrowych nagród

Postępująca transformacja cyfrowa, przejawiająca się w różnych sferach życia czy funkcjonowania biznesu, nie omija również obszaru sprzedaży i marketingu. Firmy starają się więc dopasować swoje strategie do zmieniających się trendów i nawyków konsumentów. A ci przyznają, że przyszłość należy do cyfrowych rozwiązań. 7 na 10 uczestników badania Sodexo postrzega cyfrowe nagrody pieniężne, np. w postaci kart przedpłaconych zasilonych konkretną kwotą czy wartościowych eVoucherów, jako atrakcyjną propozycję. Forma elektroniczna, bez plastiku zyskuje też zwolenników wśród osób, którym nie są obojętne kwestie ekologiczne, a takich wciąż przybywa, szczególnie wśród młodych generacji konsumentów. To także komfortowe rozwiązanie dla samych organizatorów, firm czy agencji marketingowych prowadzących konkursy, loterie czy programy lojalnościowe. Nagrody cyfrowe niwelują bowiem trudności logistyczne, związane z magazynowaniem czy dostarczeniem produktu do nagrodzonych osób.

Aż 6 na 10 badanych twierdzi, że w przyszłości wirtualna gotówka będzie stanowić dominującą formę nagradzania w akcjach promocyjnych.