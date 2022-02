Spada liczba tradycyjnych punktów z suplementami diety, choć rynek rośnie

Polacy w ostatnich dwóch latach przyjmują zauważalnie więcej suplementów diety, rynek ten, według danych PMR, ma obecnie wartość 6 mld zł. W 2020 r. wzrósł o 5 proc.



Według badania na polskim rynku działa blisko 30 tys. podmiotów związanych z produkcją i sprzedażą suplementów diety, z czego 83,3 proc. to detaliczni sprzedawcy, 11,6 proc. to hurtownicy, a 5 proc. stanowią producenci. Dodatkowo dane pokazują, że liczba producentów suplementów diety wzrosła o 4,4 proc. z 1379 firm w 2020 roku do 1440 w 2021 roku, co daje najwyższy wzrost na przestrzeni ostatnich pięciu lat. W tym samym okresie rynek producentów, liczony liczbą rejestrowanych podmiotów, rósł średnio w tempie 3,2 proc.

Jednocześnie zauważalna jest rosnąca liczba hurtowni z suplementami diety – w ciągu ostatnich pięciu lat ich liczba rosła średnio w tempie 2,8 proc. rocznie. W 2021 roku wzrost ten wyniósł 1,6 proc., osiągając liczbę 3279. Największy wzrost tej liczby, bo na poziomie 4,9 proc., zanotowano w 2020 roku, w okresie bardzo trudnym dla wielu branż.

Z szacunkowych danych wynika, że detaliczny rynek punktów, gdzie w codziennym obrocie można nabyć suplementy diety, w 2021 roku skurczył się o 0,4 proc., w 2020 spadek sięgał 0,7 proc., a w 2019 roku – 1,5 proc. W ubiegłym roku liczba detalicznych sprzedawców działających w tym sektorze wynosiła 23 576. Według analizy w skali roku liczba sklepów spożywczych spadła o niemal 1 proc., a aptek o blisko 1,8 proc.