Spada sprzedaż alkoholu, bo to nie czas na degustacje

Sprzedaż chociażby wódki spadnie co najmniej o 15 proc., bo tyle kupują kluby czy restauracje. Co ze sprzedażą w sklepach? Witold Włodarczyk ze Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy twierdzi, że też spadnie, ale nie zdradza jeszcze żadnych liczb. Spadek popytu zbiega się z tym, że nie ma za bardzo z czego produkować wódki. Etanol jest bowiem przeznaczany na środki dezynfekujące - czytamy w "Gazecie Wyborczej".

Magdalena Zielińska, prezeska Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa, mówi “Gazecie Wyborczej”, że wina kupujemy w zwykłych sklepach o 20 proc. mniej - tak wynika z oceny dużych firm winiarskich. Natomiast importerzy wina prowadzący sklepy specjalistyczne z wysokogatunkowymi alkoholami mówią aż o 80-proc. spadku sprzedaży. Wiele z tych sklepów zawiesiło zresztą swoje funkcjonowanie.

- Wino nie jest produktem pierwszej potrzeby. Zostaje zatem pomijane w trakcie szybkich zakupów spożywczych. Konsumenci rezygnują też z wizyt w specjalistycznych sklepach winiarskich - mówi Zielińska.

Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektor ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej, w rozmowie z dziennikiem potwierdza, że zamówienia dla sklepów spadły. O ile? Jest za wcześnie, by to ocenić.

Pandemia to nie czas na degustację whiskey

Jeden z przedstawicieli handlowych sprzedający alkohol do sklepów mówi "GW", że kilka tygodni temu było szaleństwo. - Robiliśmy zapasy nie tylko makaronów, ale też piwa. Ale teraz to się uspokoiło - wyjaśnia. Inny twierdzi, że piwa sprzedaje się teraz znacznie mniej. - Nie ma spotkań kumpli przy piwku, więc się nie sprzedaje. Za to tylko trochę spadła sprzedaż wódki, w tym małpek - mówi.

Na "drastyczny spadek" narzekają też sprzedawcy whiskey. Ich zdaniem siedzący w domu ludzie sięgają po inne alkohole, np. po piwo czy wódkę.