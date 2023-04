Spada sprzedaż żywności, rośnie - ubrań. Kolejne parki handlowe budują się na potęgę

W pierwszym kwartale do użytku oddano około 105 000 mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej, co jest najlepszym od ośmiu lat otwarciem roku.

Głównym wyzwaniem, z którym mierzą się zarówno najemcy, jak i właściciele nieruchomości z tego segmentu jest natomiast wysoka inflacja, która przekłada się na spadek sprzedaży detalicznej w niektórych kategoriach zakupowych.

- Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu wzrosła zaledwie o 0,1% r-d-r, a w lutym spadła aż o 5,0% w porównaniu do 2022 roku. Wynik odnotowany w lutym jest najgorszy od stycznia 2021 roku, czyli okresu pomiędzy pierwszym a drugim lockdownem spowodowanym pandemią COVID-19. Pomimo napływu ponad 1,5 mln uchodźców z Ukrainy, którzy dokładają swoją cegiełkę do rozwoju naszego handlu, recesja konsumencka pogłębia się – mówi Ewa Derlatka-Chilewicz, ekspertka rynku handlowego w Cushman & Wakefield.

Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że Polacy szukają oszczędności również w zakupach spożywczych, które razem z napojami i wyrobami tytoniowymi zanotowały spadek sprzedaży o 4,6%. Co ciekawe w kategoriach szczególnie ważnych dla rynku centrów handlowych, czyli mody oraz zdrowia i urody, sprzedaż detaliczna wzrosła w lutym odpowiednio o 9,9% oraz 2,7% r-d-r. Na plusie była także sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i ich części (7,5%).

Udział e-handlu w sprzedaży detalicznej w lutym 2023 roku wyniósł natomiast 8,7%. Względem stycznia odnotowano wzrost o 0,4 pp., natomiast w porównaniu do poprzedniego roku spadek o 1,3 pp.

Zaskakujący początek roku pod względem podaży

W pierwszym kwartale do użytku oddano około 105 000 mkw. powierzchni handlowej, co jest najlepszym od ośmiu lat otwarciem roku. W ciągu pierwszych trzech miesięcy na rynek trafiło sześć parków handlowych – w Iławie, Kłodzku, Łubnej, Świdniku, Zambrowie i Żninie. Ponadto, w tym czasie sfinalizowano rozbudowy parków w Koszalinie, Lipniku i Ząbkowicach Śląskich, a także przebudowano dwa warszawskie centra handlowe – Atrium Promenadę oraz Fort Wola. Tym samym, całkowita powierzchnia handlowa w Polsce sięgnęła nieco ponad 16 mln mkw., a do końca 2023 roku rynek powinien powiększyć się o kolejne 300 000 mkw.

- Na koniec marca w budowie pozostawało ponad 400 000 mkw. powierzchni handlowej z terminem otwarcia zaplanowanym na lata 2023-2024. Nowa powierzchnia obejmuje aż 32 nowe obiekty, z kolei sześć istniejących zostanie rozbudowanych, a trzy nieruchomości, między innymi dawne hipermarkety Tesco w Opolu oraz Gorzowie Wielkopolskim, zostaną przebudowane. Trzecim przebudowanym centrum jest łódzka Sukcesja. Warto podkreślić, że ponad 51% budowanej obecnie powierzchni handlowej zostanie dostarczone na rynki mniejszych miast o populacji poniżej 100 tys. mieszkańców – wypowiada się Ewelina Staruch, analityczka w Dziale Badań i Doradztwa Cushman & Wakefield.

Do największych obiektów w budowie należą: Koszalin Power Center, Nowa Sukcesja w Łodzi, Karuzela w Białej Podlaskiej, Vendo Park w Szczecinie i Galeria Bawełnianka w Bełchatowie.

- Debiut Bawełnianki jest bez wątpienia jednym z najbardziej oczekiwanych tegorocznych otwarć na rynku handlowym w Polsce. W portfolio nowego centrum znajdą się marki takie jak: Apart, Carry, CCC, Cropp, Dealz, Half Price, Hebe, House, Media Expert, Mohito, Ochnik, Pepco, Reserved, Rossmann, Sinsay, Swiss, TEDi, Verona, Vision Express, Vistula, W.Kruk, Via Moda czy Wólczanka. W Bawełniance jeden z pierwszych swoich sklepów w Polsce otworzy też niemiecka sieć dyskontów Woolworth, która w tym roku zadebiutuje na naszym rynku – komentuje Ada Budynek, Leasing Team Manager, Cushman & Wakefield.

Popyt – do Polski wchodzą nowe marki

Pierwszy kwartał tego roku przyniósł cztery debiuty – marki Lush, Master Burger, Mix Markt oraz sieci stacji benzynowych MOL. Natomiast w kolejnych miesiącach swoje sklepy, oprócz Woolworth, otworzy też Butlers i Popeyes, a właściciel Żabki uruchomi pierwsze placówki Żabka Drive.

W marcu odwiedzalność w centrach i parkach handlowych osiągnęła średni miesięczny poziom około 416 000 osób na 1 obiekt handlowy, co stanowi 12-procentowy wzrost rok do roku.

- Cały pierwszy kwartał 2023 roku charakteryzował się wysoką odwiedzialnością, ze średnią wyższą o 18% r-d-r. Najwyższe wzrosty dotyczyły największych galerii o powierzchni ponad 60 000 mkw., które w marcu 2023 roku odwiedziło średnio około 860 000 osób na jednej obiekt handlowy, co stanowi 14% wzrost w porównaniu do poprzedniego roku – wylicza Paulina Bauer, dyrektorka Działu Zarządzania Nieruchomościami Handlowymi Cushman & Wakefield.

Średni nominalny obrót najemców w nowoczesnych obiektach handlowych w lutym 2023 roku wyniósł 877 zł netto w przeliczeniu na mkw. powierzchni. Oznacza to nominalny wzrost o ponad 30% w porównaniu do lutego 2022 roku. W odniesieniu realnym, po uwzględnieniu inflacji rokroczny wzrost ten był znacznie niższy i wyniósł 11%.

Pierwszy kwartał tego roku przyniósł wzrost czynszów dla lokali w najlepszych centrach i parkach, co było w dużej mierze rezultatem indeksacji stawek o inflację i wynikało z zapisów umów najmu. Należy jednak podkreślić, że wyższe stawki czynszowe dla nowych umów najmu są osiągalne tylko za najlepsze lokale w topowych galeriach handlowych w największych aglomeracjach. Czynsze przy ulicach handlowych pozostają natomiast stabilne.