Spółki giełdowe zadłużone na niemal 30 mln zł. Najwięcej zobowiązań ma branża handlu

W porównaniu z lipcem 2019 r. zadłużenie spółek notowanych na GPW spadło o blisko 1/3. Wciąż jednak co siódma z nich ma problem z regulowaniem swoich płatności. Zadłużone spółki giełdowe mają w sumie 6025 zobowiązań, zdecydowana większość z nich, bo aż 85% to zobowiązania branży handlowej - wynika z badania przeprowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów i Rzetelną Firmę.

Już po raz ósmy analitycy Krajowego Rejestru Długów przyjrzeli się polskim spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jak się okazało 57 spośród 404 sprawdzonych przez nich firm widnieje w bazie KRD jako dłużnicy. Z tego wynika, że 14% przedsiębiorstw notowanych w tych dniach na giełdzie miało problemy z regulowaniem swoich płatności.

W porównaniu z ostatnią edycją badania „Długi spółek giełdowych” przeprowadzoną w lipcu 2019 roku, liczba firm krajowych notowanych na warszawskim parkiecie zmalała o 12, wśród nich mniej jest również tych, które mają problemy z zaległymi płatnościami. Prawie o 1/3 zmniejszyło się zadłużenie notowanych na giełdzie spółek, z 42,6 mln zł do 29,7 mln zł. Średnio każda zadłużona firma ma do oddania ponad pół miliona złotych. Wśród nich nie ma tegorocznych debiutantów.



Zadłużone spółki giełdowe mają w sumie 6025 zobowiązań wobec 201 wierzycieli. Uwagę zwraca zwłaszcza liczba tych pierwszych, która w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem wzrosła prawie sześciokrotnie. Zdecydowana większość z nich, bo aż 85% to zobowiązania branży handlowej.

- Zasadniczo analizując sytuację spółek z tą przed rokiem można zauważyć, że sytuacja się poprawiła. Część z notowanych wcześniej zdołała spłacić swoje zaległości, dzięki czemu zadłużenie wszystkich znacznie się zmniejszyło. Równocześnie patrząc na liczbę zobowiązań widać wyraźnie, że branża handlowa jest jedną z tych, która najmocniej odczuły problemy związane z zamrożeniem gospodarki spowodowane epidemią – mówi Adam Łącki prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Analizując listę zalegających z płatnościami spółek giełdowych pod względem branż najwięcej jest firm budowlanych. To 31,6% wszystkich dłużników. Na drugim miejscu znalazły się przedsiębiorstwa z sektora produkcyjnego (17,5%), na trzecim instytucje finansowe (15,8%). Również pod względem wartości zadłużenia pierwsze miejsce zajmuje branża budowlana, z nieuregulowanymi zobowiązaniami w wysokości ponad 13,9 mln zł. To prawie połowa wszystkich zaległości polskich spółek giełdowych. Na kolejnych pozycjach znalazły się produkcja (8,1 mln zł) oraz branża transportowa (2,34 mln zł).