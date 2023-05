Sprzedawcy detaliczni pod dyktatem konsumentów

W 2023 r. 56% konsumentów na całym świecie deklarowało, że próbuje ograniczyć marnotrawstwo żywności, by pozytywnie wpłynąć na środowisko.

Marnotrawienie żywności jest powszechnym problemem, który zaczyna się już w fazie produkcji rolnej, a kończy na składowaniu odpadów. Najnowszy raport ONZ podaje, że każdego roku na całym świecie około jedna trzecia światowej żywności jest tracona lub marnowana. Rodzi to presję na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań mających na celu wyeliminowanie tego problemu. Handel wychodzi temu naprzeciw - ocenia Euromonitor International, który podaje przykłady.

Nowe modele sprzedaży detalicznej przeciw marnowaniu żywności

Matsmart-Motatos to sklep internetowy, który koncentruje się na ograniczaniu marnotrawstwa żywności, sprzedając produkty skazane na zmarnowanie z powodu wadliwego opakowania, sezonowych trendów lub bliskiej daty ważności. Specjalizuje się też w oferowaniu przecenionych artykułów gospodarstwa domowego o długim terminie przydatności, jak zszywki sklepowe, przybory toaletowe czy karma dla zwierząt domowych. Od momentu uruchomienia w Szwecji w 2014 roku, firma rozszerzyła działalność na Finlandię, Danię, Niemcy i Wielką Brytanię.

W 2023 r. 56% konsumentów na całym świecie deklarowało, że próbuje ograniczyć marnotrawstwo żywności, aby pozytywnie wpłynąć na środowisko – wynika z raportu Euromonitor International „Voice of the Consumer: Sustainability Survey”. Tymczasem, według raportu State of Food and Agriculture z 2019 r., ok. 14% światowej żywności nadal jest tracona zanim dotrze do sklepów detalicznych. Firmy rolno-spożywcze i przedsiębiorstwa rolnicze wdrażają więc innowacyjne elementy do swojej oferty, jak np. nowe sposoby dotarcia do odbiorców, m.in. poprzez bezpośrednie dostawy do konsumentów, rozwiązujące problem strat i pozwalające lepiej prognozować popyt.

Innym przykładem jest Oddbox - oparta na subskrypcji usługa cotygodniowych dostaw klientom pudełek produktów, które w przeciwnym razie byłyby zmarnowane z takich powodów, jak ich rozmiar, kształt lub status nadwyżki. Celem usługi jest zaoszczędzenie co najmniej 3 mln ton owoców i warzyw marnowanych każdego roku. Firma poinformowała, że w latach 2019-2022 odnotowała ponad 8-krotny wzrost sprzedaży - z 3,4 mln do ponad 30 mln funtów brytyjskich.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w głównym nurcie

Stosunek konsumentów do gospodarki o obiegu zamkniętym staje się coraz bardziej przychylny nie tylko z powodu troski o środowisko, ale także z powodu oszczędności. 34% z nich kupuje wcześniej używane produkty ze względu na korzyści związane ze zrównoważonym rozwojem, a 73% ponieważ są tańsze niż nowe – wynika z raportu eBay.

Postrzeganie przez konsumentów sklepów charytatywnych i second-hand uległo znacznej zmianie. Zrównoważony rozwój stał się podstawową wartością, a kupowanie używanych produktów jest obecnie postrzegane jako sposób pozytywnego wpływu na planetę. Podstawową kwestią dotyczącą zakupu używanych produktów premium był brak informacji dotyczących ich pochodzenia. Aby rozwiązać ten problem, serwis eBay zapewnia gwarancję autentyczności. Towary sprawdzane są przez ekspertów przed wysłaniem ich do kupującego.

Wydłużenie cyklu życia produktów jest kolejnym kluczowym aspektem zrównoważonego rozwoju. Zmniejsza bowiem zapotrzebowanie na nowe produkty, prowadząc do mniejszych negatywnych skutków dla środowiska związanych z produkcją i gospodarką odpadami. Bike Club, usługa udostępniania rowerów, ma na celu wydłużenie ich cyklu życia. Firma opowiada się za poprawą jakości w zakładach producentów, co skutkuje zarówno większą rentownością, jak i dłuższym użytkowaniem sprzętu.

Holistyczne podejście sprzedawców detalicznych

W erze aktywizmu społecznego połączonego z siłą mediów społecznościowych sprzedawcy detaliczni i marki muszą wykraczać poza zapewnianie konsumentom opłacalności, reprezentując odpowiedzialność korporacyjną, społeczną i środowiskową.

Sprzedawcy detaliczni potwierdzają, że konsumenci zmuszają ich do zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju. W 2022 r. 79% specjalistów ds. handlu detalicznego w firmach, które inwestują w zrównoważony rozwój, stwierdziło, że robi to ze względu na opinie klientów i reputację marki – wynika z badania Euromonitora „Voice of the Industry: Sustainability Survey”.

Zrównoważony rozwój stał się istotnym aspektem działalności biznesowej, wpływając na długoterminową rentowność wielu firm. Sprzedawcy detaliczni będą musieli przyjąć holistyczne podejście w swojej działalności, ponieważ zrównoważony rozwój nie jest już tylko raportowanym wskaźnikiem, ale strategią łączącą wszystkie aspekty działalności detalicznej – podkreśla Euromonitor International.