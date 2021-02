Sprzedawcy w grupie osób o najniższych zarobkach

Finanse, IT i nowe technologie – w tych branżach statystycznie można zarobić najwięcej i to właśnie one najczęściej pojawiają się w rankingach najlepiej opłacanych zawodów. Natomiast najgorzej zarabiający to przedstawiciele pracowników biurowych, pracowników usług i sprzedawców – informuje portal Cinkciarz.pl, na podstawie danych GUS.

W rankingu GUS-u wielkich grup zawodów zarobki poniżej średniego poziomu dla badanej populacji (poniżej 5003,78 zł) osiągali przedstawiciele pracowników biurowych, pracowników usług i sprzedawców, rolników, ogrodników, leśników, rybaków, robotników przemysłowych i rzemieślników, operatorów, monterów maszyn i urządzeń czy pracowników wykonujących prace proste. Ci ostatni osiągali najmniejsze wynagrodzenie – przeciętnie 3002,43 zł brutto.

- Wysokość wynagrodzenia definiuje bardzo wiele czynników. Jednym z nich jest zdobyta wiedza i posiadane doświadczenie. Niemal każdy może zostać kasjerem w dyskoncie – wystarczy podstawowe przeszkolenie. Nie każdy poradzi sobie jednak na stanowisku analityka finansowego, gdyż potrzeba do tego specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Dlatego też analityk zazwyczaj będzie zarabiać znacznie więcej niż kasjer – czytamy w blogu Cinkciarz.pl.

- Innym czynnikiem jest oczywiście lokalizacja. W większych miastach zazwyczaj zarabia się więcej niż na wsi, choć nie zawsze jest to regułą. Pewnym jest jednak, że na prowincji znacznie trudniej o etat dla wykwalifikowanego analityka finansowego czy chociażby programisty. Zarobki mogą się również różnić w zależności od zamieszkiwanego województwa. Inne będą na tym samym stanowisku w podkarpackim, a inne np. w Wielkopolsce. Najwięcej zazwyczaj można zarobić w stolicy, choć w tym przypadku trzeba się liczyć z wyższymi kosztami utrzymania – tłumaczą analitycy.

Wśród najlepiej opłacanych zawodów w Polsce znajduje się programista, wspomniany wcześniej analityk finansowy czy project manager. Dobra znajomość języka programowania JAVA może się przełożyć na stanowisko programisty, na którym zarobimy nawet 11,5 tys. zł brutto (średnie wynagrodzenie na tym stanowisku – dane według serwisu pracuj.pl). Nieźle też wypada project manager w branży IT. Stanowisko managerskie polegające na zarządzaniu zespołem i raportowaniu postępów prac może zaowocować wynagrodzeniem nawet na poziomie 14 tys. zł brutto. Nieco więcej, bo nawet 14,5 tys. zł brutto, może otrzymać doświadczony architekt systemów IT.

Na jaką kwotę może liczyć analityk finansowy? Średnio osoby na takim stanowisku zarabiają 7,5 tys. zł brutto. Na podobne lub wyższe wynagrodzenie może liczyć specjalista ds. bezpieczeństwa IT, HR business partner, radca prawny czy inżynier ds. jakości.

Opublikowany w lutym 2020 roku raport GUS rzuca światło na ogólną strukturę zarobków według różnych grup zawodów. Choć dane dotyczą października 2018 roku, pozwalają oszacować, które stanowiska są równie dobrze opłacane.