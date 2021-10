Sprzedaż bezpośrednia rośnie w pandemii

Choć pierwotnie model sprzedaży detalicznej opierał się przede wszystkim na osobistych kontaktach konsultantów z klientami, obecnie na skutek pandemii COVID-19 w dużej mierze przeniósł się do internetu. Ogromny wpływ na te zmiany miała również postępująca cyfryzacja.



– W wyniku pandemii branża sprzedaży bezpośredniej musiała dostosować się do nowych realiów i na pewien czas prawie całkowicie przeniosła się do internetu. Osobiste spotkania powoli wracają do normy, ale konsultanci czerpią z potencjału, który zapewnia sprzedaż online. Ma na to wpływ także nowe pokolenie młodych, zdigitalizowanych sprzedawców. Pandemia, niepewność i kolejne lockdowny zmieniły także konsumenta. Klientom coraz bardziej zależy na odpowiednim stosunku jakości do ceny produktu – nie podejmują już tak spontanicznych decyzji zakupowych. Potrzebują sprzedawcy, który nie tylko zaprezentuje swoją ofertę, ale także doradzi i rozwieje wszelkie wątpliwości – mówi Andrzej Cichocki, ekspert i członek zarządu spółki CSC Global Education SA.

Przedsiębiorczość Polaków rośnie

Według najnowszych badań, aż 46% Polaków myśli o posiadaniu własnej firmy. Pod tym względem nieznacznie odbiegamy od europejskiej średniej – samozatrudnienie rozważa nawet 51% Europejczyków. Wśród największych korzyści prowadzenia własnego biznesu ankietowani wymieniają m.in. możliwość uzyskania dodatkowych przychodów, bycie własnym szefem i perspektywę realizowania własnych pasji. Z kolei największą barierę przed rozpoczęciem działalności stanowi obawa przed niepowodzeniem oraz pozyskanie kapitału na start. Pomimo ogólnego wzrostu przedsiębiorczości spadło zainteresowanie modelem pracy freelancera ze względu na wiążącą się z nim znaczną niepewność.



– W dobie pandemii wiele osób straciło pracę i źródło zarobku. Spowodowało to wzrost zainteresowania sprzedażą bezpośrednią, która dotychczas często traktowana była głównie jako zajęcie dodatkowe, a obecnie stała się atrakcyjnym źródłem stałego przychodu – podsumowuje Witold Casetti współzałożyciel CSC Global Education.