Sprzedaż detaliczna we wrześniu w górę o 5,1 proc. Ekonomiści rozczarowani

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 11,1 proc. rdr.

Wzrosty sprzedaży detalicznej w kategorii odzież i obuwie

We wrześniu 2021 r. największy wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. spośród prezentowanych grup nadal notowały podmioty handlujące tekstyliami, odzieżą, obuwiem (o 14,5 proc. wobec spadku o 1,7 proc. przed rokiem). Wyższą sprzedaż niż sprzedaż "ogółem" zaobserwowano również w grupach: "pozostałe" (o 8,7 proc.), "farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny" (o 8,2 proc.) oraz "meble, rtv, agd" (o 8,0 proc.). Spadek sprzedaży raportowały natomiast jednostki sprzedające "pojazdy samochodowe, motocykle, części" (o 4,1 proc.). We wrześniu 2021 r. w porównaniu z sierpniem br. odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 5,0 proc.). Udział tej sprzedaży zwiększył się z 7,9 proc. w sierpniu br. do 8,4 proc. we wrześniu br.

Rośnie sprzedaż online

Wzrost udziału sprzedaży przez Internet zaobserwowano w większości grup przy czym największy wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (z 19,4 proc. przed miesiącem do 22,5 proc.) oraz "tekstylia, odzież, obuwie" (odpowiednio z 19,0 proc. do 21,9 proc.). Niewielki spadek udziału sprzedaży przez Internet zaobserwowano w jednostkach z grupy "meble, rtv, agd" (z 16,3 proc. przed miesiącem do 16,2 proc.).

Ekonomiści rozczarowani

- Podsumowanie miesiąca to mocna produkcja, słaba sprzedaż detaliczna i słabiutka budowlanka. Duże ryzyka dla aktywności inwestycyjnej w krótkim terminie - podsumowali ekonomiści mBanku.

- Sprzedaż detaliczna we wrześniu okazała się zbliżona do prognoz. Wzrost w cenach stałych o 5,1 proc. r/r po wzroście o 5,4 proc. r/r miesiąc wcześniej. W szczegółach bez większych niespodzianek: słaba sprzedaż samochodów, przesunięcie sprzedaży odzieży na wrzesień, hamowanie w paliwach - napisali na Twitterze analitycy Pekao.