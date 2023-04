Sprzedaż w sklepach małoformatowych wzrosła, ale z powodu wyższych cen

Klienci w sklepach małoformatowych kupili o ponad 7% mniej opakowań niż rok wcześniej, co oznacza, że za wzrostem wartości sprzedaży stał głównie wzrost cen.

Odsetek niewielkich transakcji wzrósł, mimo iż pogoda nie sprzyjała impulsowym zakupom napojów, piwa czy lodów, choć zwykle już pod koniec marca zaczyna rosnąć sprzedaż tego typu produktów.

Znaczący wzrost cen przekłada się zwykle na spadek sprzedaży w przeliczeniu na litry czy kilogramy, ponieważ klienci sklepów małoformatowych ograniczają konsumpcję.

Za wzrostem wartości sprzedaży stał głównie wzrost cen

Klienci w sklepach małoformatowych kupili o ponad 7% mniej opakowań niż rok wcześniej, co oznacza, że za wzrostem wartości sprzedaży stał głównie wzrost cen. Średnia wartość jednorazowych zakupów w marcu 2023 r. wynosiła już 22,21 zł, czyli aż o 13% więcej niż przed rokiem, mimo iż średnia liczba opakowań w koszyku była o 3% niższa niż przed rokiem (i aż o 16% niższa niż trzy lata wcześniej, kiedy klienci robili zakupy na zapas przed pandemią).

W marcu 2023 r. w sklepach małoformatowych 53% transakcji dotyczyło zakupu 1-2 produktów (to znacznie więcej niż w marcu 2020 r., kiedy rozpoczynał się lockdown), ale też o 2,5 punktu procentowego więcej niż przed rokiem.

Odsetek niewielkich transakcji wzrósł, mimo iż pogoda nie sprzyjała impulsowym zakupom napojów, piwa czy lodów, choć zwykle już pod koniec marca zaczyna rosnąć sprzedaż tego typu produktów. W marcu 2023 r. liczba paragonów z lodami impulsowymi była jednak aż o 32% niższa niż przed rokiem, liczba paragonów z piwem spadła o 10%, a z napojami gazowanymi o 9%.

Spadek sprzedaży w przeliczeniu na litry i kilogramy

W marcu wiele kategorii odnotowało wzrost w ujęciu wartościowym, jednak stały za nim wyłącznie wyższe ceny. Znacznie więcej niż przed rokiem klienci płacą m.in. za cukier, mąki, makarony, mleko, olej, kawę, a także karmę dla zwierząt, papierowe środki higieny czy sól (w marcu 2023 r. kilogram soli kosztował o 50% więcej niż przed rokiem).

Znaczący wzrost cen przekłada się zwykle na spadek sprzedaży w przeliczeniu na litry czy kilogramy, ponieważ klienci sklepów małoformatowych ograniczają konsumpcję lub szukają atrakcyjniejszych cenowo ofert w innych formatach sklepów. W efekcie w marcu 2023 r. sprzedało się o 14% mniej litrów mleka niż przed rokiem, o 16% mniej kilogramów kawy mielonej i o ponad 30% mniej karmy dla zwierząt.

Duże spadki wolumenu sprzedaży odnotowały również kategorie o długim terminie przydatności do spożycia, takie jak mąki, olej czy konserwy, co wynika nie tylko z rosnących cen tych produktów, ale też z wysokiej bazy – w marcu 2022 r. klienci częściej sięgali po tego typu produkty w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Znacznie niższa niż przed rokiem była też sprzedaż innych produktów kupowanych na potrzeby przybywających do Polski masowo obywateli Ukrainy, jak np. pieluchy, żywność dla dzieci, czy podstawowe środków higieny (w marcu 2023 r. w sklepach małoformatowych sprzedało się o niemal 40% mniej szczoteczek do zębów i o 35% mniej kostek mydła niż rok wcześniej).

Wielkanoc napędzała marcową sprzedaż

W tym roku Wielkanoc wypadała o tydzień wcześniej niż przed rokiem. Cześć klientów już pod koniec marca zaczęło zaopatrywać się w produkty potrzebne do przygotowania świątecznych potraw lub skorzystało z promocji na te towary – w efekcie w marcu 2023 r. liczba paragonów, na których pojawił się chrzan była o 20% wyższa niż rok wcześniej, a liczba paragonów z dodatkami do ciast wzrosła o 17%.

W porównaniu z krótszym i chłodniejszym lutym 2023 r., liczba transakcji wzrosła w marcu aż o 17%, natomiast wartość sprzedaży zwiększyła się o 15%.

Sklepy małoformatowe do 300 mkw. obejmują: małe sklepy spożywcze do 40 m2, średnie sklepy spożywcze 41-100 m2, duże sklepy spożywcze 101-300 m2, specjalistyczne sklepy alkoholowe.